'평균 56.5세' 이서진·김광규, 워터밤 최고령 관객...물총 공격에 '문화 충격' ('비서진')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 이서진과 김광규가 워터밤에서 물총 세례를 받고 '문화 충격'을 받는다.

오는 28일 첫 방송되는 SBS 금요 예능 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진')에서는 '2026 워터밤 화제성 1위'에 오른 비비의 긴장감 넘치는 워터밤 공연 비하인드가 공개된다.

'my 스타'로 등장한 비비는 대한민국에서 가장 핫한 여름 축제 '워터밤'을 대표하는 '원조 워터밤 여신'으로, 특히나 올해 모두를 놀라게 한 깜짝 퍼포먼스로 아주 뜨거운 화제를 모은 바 있다. 무대 위 화려한 모습과 달리 공연을 앞둔 비비는 굳어 있는 몸을 깨우기 위해 연신 몸을 풀고, 심지어 손까지 떠는 모습을 보이는 등 백스테이지에는 극도의 긴장감이 감돌았다고.

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이날 비비의 공연 수발을 위해 50여 년 인생 처음으로 워터밤에 출격한 이서진과 김광규는 공연장에 들어서자마자 현장을 가득 메운 관객들의 뜨거운 열기에 압도되는 모습을 보인다.

두 사람은 비비의 무대를 모니터링하기 위해 직접 관객석으로 이동. 관객석에 들어서자마자 MZ세대 관객들이 쏟아내는 물총 세례를 맞닥뜨리며 문화 충격을 경험했다고. 예상치 못한 물총 공격을 온몸으로 맞으며 워터밤만의 뜨거운 현장 분위기를 제대로 체감했다는 후문이다.

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평균나이 56.5세 이서진, 김광규의 인생 첫 워터밤 방문기부터 여름의 열기만큼이나 뜨거웠던 비비의 워터밤 공연 비하인드는 오는 28일 금요일 밤 11시 10분에 첫 방송되는 SBS '비서진'에서 공개된다.