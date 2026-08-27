'리니지M', 신서버 2곳 연다…'THE GOLDEN AGE'로 원작 향수까지 정조준

Advertisement

Advertisement

엔씨의 '리니지M'이 신규 서버 2곳을 앞세운 대규모 업데이트에 나선다. 오랜 기간 서비스를 이어온 게임인 만큼 이번 업데이트는 단순한 콘텐츠 추가보다 신규 이용자의 진입과 기존 이용자의 복귀를 동시에 겨냥한 구성이 눈에 띈다.

엔씨는 27일 '리니지M'의 'THE GOLDEN AGE' 업데이트 사전예약을 시작하고 신서버 사전 캐릭터 생성 일정을 공개했다. 업데이트는 9월 9일 진행되며 리부트 월드에 '기란'과 '하이네' 서버가 새롭게 열린다.

두 서버는 9월 9일 오후 8시부터 운영된다. 성장 과정에 따라 아이템을 지급하는 '데포로쥬의 성장 패스'와 대량의 경험치와 보상을 제공하는 성장 던전 '용의 계곡 탈환 작전', 최대 1000%의 경험치 부스팅을 제공하는 '로엔그린의 특별 수련' 등이 신서버 전용 혜택으로 마련된다.

Advertisement

신서버에서 초반 성장 속도를 크게 끌어올린 것은 신규 이용자의 진입 장벽을 낮추기 위한 조치로 풀이된다. 장기간 서비스된 MMORPG에서는 기존 이용자와 신규 이용자 사이의 성장 격차가 진입 부담으로 이어지기 쉬운 만큼, 신서버를 별도로 열고 성장 지원책을 집중하는 방식이 효과적인 카드가 될 수 있다.

Advertisement

신서버 사전 캐릭터 생성은 27일 오전 10시부터 시작됐다. '기란'과 '하이네' 각각 10개 서버에서 계정당 한 차례 캐릭터 이름을 선점할 수 있다. 사전 생성에 참여한 이용자에게는 서버 오픈 이후 '신비한 변신·마법인형·성물 뽑기팩' 등이 지급된다.

이번 업데이트의 또 다른 축은 오리지널 클래스 '투사'의 리부트다. 세부 내용은 9월 2일 공개될 예정이다. 신서버와 함께 기존 클래스의 변화까지 예고하면서 업데이트에 대한 관심을 끌어올리는 모습이다.

Advertisement

Advertisement

사전예약은 9월 8일 자정까지 진행된다. 참여자에게는 레거시 월드와 리부트 월드, 신서버에서 각각 사용할 수 있는 사전예약 보상 티켓 3종이 제공된다. 기존 월드에서는 '탈리온의 보급 상자'와 '탈리온의 성장 지원 상자' 중 하나를 선택할 수 있고, 투사 클래스로 성장 지원 상자를 개봉하면 기간제 '파쇄의 벨트'를 추가로 받을 수 있다.

신서버에서는 '탈리온의 정착 지원 상자'를 통해 '찬란한 고대 목걸이'를 얻을 수 있다. 이 아이템은 원작 '리니지'의 추억을 되살리는 콘셉트로 제작됐으며 공격 및 이동 속도와 각종 능력치를 높이고 경험치 획득량 100%, 아데나 드롭량 10% 증가 효과를 제공한다.

엔씨는 업데이트를 기념해 'TJ 쿠폰' 3종도 준비했다. 9월 7일 오후 9시부터 9월 23일 정기점검 전까지 게임 내 상점에서 아데나로 '스페셜 마법인형 각성', '스페셜 변신 각성', '스페셜 성물 각성' 쿠폰이 담긴 상자를 구매할 수 있다.

Advertisement

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com