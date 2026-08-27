[SC인터뷰] "저희가 사이 좋은 비결은요"…'경주기행' 공효진, 이정은→이연과 찐가족 케미(종합)

사진 제공=롯데엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 공효진(46)이 영화 '경주기행'을 통해 진짜 가족만큼 특별한 인연을 만났다.

26일 개봉한 '경주기행'은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 경주를 위해, 8년의 기다림 끝에 죽이는 여행을 떠난 네 모녀의 가족 복수극으로, 데뷔작 '갈매기'로 국내외 유수 영화제에서 탄탄한 연출력을 인정받은 김미조 감독의 첫 상업영화다. 공효진은 엄마의 말이라면 무조건 따르는 첫째딸 장주로 변신했다.

영화 '경주기행' 스틸. 사진 제공=롯데엔터테인먼트

공효진은 이정은과 '동백꽃 필 무렵'에 이어 '경주기행'으로 또 한 번 모녀 관계로 호흡을 맞췄다. 박소담, 이연과는 극 중에서 현실 자매 케미를 뽐내며 관객의 공감을 자아냈다. 최근 스포츠조선과 만난 공효진은 "특정 지역으로 로케이션 촬영을 나가면 끈끈해질 수밖에 없다. 아침에 눈 뜨면 밥을 먹고, 쉴 때도 같이 쉰다. 비가 자주 왔으니 얼마나 모여서 놀았겠나. 제가 볼 때 저희가 이렇게까지 편하게 가까워질 수 있는 이유는 20대부터 30대, 40대, 50대가 만났기 때문이다. 나이대가 달라서 싸울 수가 없다(웃음). 다 같이 모여서는 주로 작품 이야기를 많이 했다"고 말했다.

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앞서 이연은 취재진과의 인터뷰에서 자신의 연기 인생을 돌아보며 눈물을 흘리기도 했다. 이에 공효진은 "오늘 정은 엄니는 연이가 울었다는 기사를 보시고 '뜨거운 연이 부럽다'고 하셨다. 저는 '얘 왜 이래'라고 했고, 소담이는 '나보다 많이 우네'라고 했다(웃음). 본인 말론 엉엉 울지 않았다고 하는데, 외동딸이라 많이 외로웠나 보다"라고 너스레를 떨었다. 이어 "연이는 깔끔쟁이다. '선배 저 이태원입니다'하고 문자 오면, 제가 '어 그래, 잘 놀고 가'하고 답장을 한다. 그럼 또 '네~'하고 온다(웃음). 소담이는 MBTI J(판단형)다. 계획이 틀어지면 힘들어한다. 소담이를 제외하고 저희 모두 P(인식형)여서 계획 없이 산다. '경주기행' 촬영이 끝난 지, 한 한 달도 안됐을 때 너무 그리워서 저희끼리 여행을 가려고 계획을 짰다. 근데 정은 엄니가 시간이 너무 안나더라. 그래서 다 같이 엄니가 '좀비딸' 촬영 중인 사천으로 갔다. 또 기록으로 남기고 싶어서 제 유튜브 채널에 기록도 했다. '좀비딸' 촬영장에 가서 (조)정석이도 만나고, (조)여정이도 만났다. 다 겹치는 친구들이지 않나. 정석이가 거하게 회도 샀는데, 이번에 VIP 시사회는 못 왔다. 그러면서 자기 유튜브 채널에 나오라고 하더라. 그래서 '다신 나 이용하지 말라'고 했다(웃음). 말은 그렇게 했어도 정석이는 천사 같다. 많은 분들이 보시는 모습 그대로다"라고 말했다.

영화 '경주기행' 스틸. 사진 제공=롯데엔터테인먼트

처음 작업을 함께 한 김미조 감독에 대해서도 "감독님의 열정이 엄청났다. 후시 녹음을 했는데, 또 부르셔서 뭐가 또 남았냐고 물어보니 '엄마!'를 한 번 더 해달라고 하더라. 그래서 '엄마 어디에 있을 걸요?'라고 했다. 감독님 덕분에 좋은 작품이 완성될 거라는 믿음이 있었다"며 "영화를 총 두 번 봤는데, 첫 번째 봤을 땐 예리하게 보려고 했고, 두 번째 봤을 땐 감성적인 느낌을 받았다. 촬영 당시에 비가 많이 와서 시간에 쫓겼는데, 감독님이 비가 오는 걸 보면서 속에서 천불이 난다고 하더라. 저희가 감독님한테 계속 괜찮다고 안심시켰다. 이경미 감독님 이후로 여성 감독님들 중 이런 열정은 처음 본다"고 감탄을 표했다.

사진 제공=롯데엔터테인먼트

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'경주기행'을 개봉한 공효진은 현재 방영 중인 MBC 드라마 '유부녀 킬러'로도 시청자들의 뜨거운 사랑을 받고 있다. 그는 "예전엔 작품이 사랑받아서 제 기분이 들 뜰 때도 있었다. '동백꽃 필 무렵'이 잘 되고 있을 때도, '가장 보통의 연애' 무대인사를 어떻게 했는지 기억이 안 났다. 드라마를 찍느라 바빴는데, 나중에 지나고 나서야 300만 명이 들었는지 알게 됐다. 그 당시 드라마와 영화가 동시에 잘 된 기분이 어땠는지 잘 알고 있다. 요즘에도 영화와 드라마가 관심을 많이 받고 있어서, 꿈인지 생시인지 모르겠다. 시청률이라는 게 정체 상태에 빠질 수도 있는 거고, 떨어질 수도 있으니까 최대한 들뜨지 않으려고 한다. 현재가 가장 행복할 수 있으니 그저 즐겁게 해야지 싶었다"고 말했다.

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이어 남편 케빈오를 비롯한 가족들의 반응에 대해서도 "제가 사회생활을 시작하고 나서 저희 집에선 특별한 딸이었지만, 시댁에선 평범한 며느리"라며 "이젠 저희 엄마, 아빠한테도 평범한 딸이 되려고 한다. '유부녀 킬러'가 4부까지 좋은 시청률이 나와서 남편과 미국에 있는 시댁 식구들한테 축하를 받았는데, 기쁨이 배가 된 느낌이다. 저희 부모님은 겪어보셨던 감정일 수도 있지만, 시댁 식구들은 처음 겪어보셨을 수도 있지 않나. 시댁 식구들도 함께 이 기쁨을 느끼고 계셔서 훨씬 더 풍족한 기분이다. 부디 끝까지 시청률이 잘 나왔으면 좋겠다"고 바람을 내비쳤다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com