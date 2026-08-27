화사, '군살제로' 과감한 비키니 자태…자유분방 매력 폭발

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 화사가 미국 LA에서 여유로운 시간을 보내며 자유분방한 매력을 드러냈다.

화사는 27일 자신의 SNS에 "알LA뷰 또보자 ♡"라는 짧은 글과 함께 미국에서 촬영한 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 화사가 이국적인 풍경을 배경으로 휴식을 즐기는 모습이 담겼다. 특히 화사는 초록색 비키니에 알록달록한 스트라이프 패턴의 스커트를 매치해 자신만의 개성 넘치는 휴양지 패션을 완성했다.

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수영장 가장자리에 앉아 포즈를 취한 화사는 꾸밈없는 모습으로 자연스러운 분위기를 자아냈다. 수영장 안에서 선글라스를 착용한 채 커피를 마시는 모습에서는 한층 여유로운 분위기가 느껴진다. 군살 없이 탄탄한 몸매와 건강미도 시선을 사로잡았다.

또 다른 사진에서는 편안한 민소매 상의와 체크무늬 하의를 입고 테라스에 앉아 커피를 즐겼다. 무대 위 강렬한 모습과는 또 다른 화사의 소탈한 일상이 눈길을 끈다.

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화사는 앞서 해당 사진들을 공개하면서 "좋아하는 곳", "좋아하는 노을", "이건 그냥 뭔가", "좋아하는 물속에서 커피", "좋아하는 시간" 등의 글을 각각 덧붙이며 LA에서 보낸 시간을 기록했다.

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특히 마지막에는 "알LA뷰 또보자 ♡"라며 LA를 활용한 재치 있는 인사를 남겨 다시 찾고 싶은 마음을 드러냈다.

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한편 화사가 속한 마마무는 현재 월드투어 'MAMAMOO 2026 WORLD TOUR [4WARD]'를 진행 중이다. 마마무는 지난 25일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 공연을 펼치며 현지 팬들과 만났다. LA 공연을 마친 마마무는 27일 산호세, 30일 켄트 등으로 무대를 옮겨 미주 투어의 열기를 이어간다.

olzllovely@sportschosun.com