[청룡랭킹] 박지후, 8월 男 가수 부문 1위…최수호 제치고 정상 등극

출처=박지후 인스타그램

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가수 박지후가 치열한 접전끝에 청룡랭킹 8월 남자 가수 부문 1위에 올랐다.

24일 종료 된 청룡랭킹 8월 투표 결과에서 박지후는 남자 가수 부문에서 24.79%의 득표율을 기록하며 정상에 올랐다.

지난 상반기 결산에서 트로피를 거머쥐며 막강한 화력을 자랑했던 최수호는 끝까지 역전극에 도전하며 따라붙었지만 아쉽게 2위에 머물렀다.

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이번 8월 투표는 상반기 결산 챔피언 최수호를 비롯하여 손빈아,박서진이 역전 1위에 도전했고 치열한 각축전이 펼쳐지며 마지막까지 손에 땀을 쥐는 접전이 이어졌다.

최고의 가수들이 역전 드라마를 노렸지만 박지후를 따라잡기에는 뒷심이 부족했다.

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탄탄한 팬덤의 전폭적인 지지와 화력을 바탕으로 박지후가 최종 1위를 거머쥐며 새로운 왕좌의 주인공이 됐다.

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두 가수의 명승부가 펼쳐진 이번 청룡랭킹 상위권 최종 순위는 1위 박지후(24.79%), 2위 최수호(18.83%), 3위 손빈아(18.41%), 4위 박서진(17.33%), 5위 성리(5.02%) 순으로 마무리 됐다.

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TV조선 '미스터트롯3' TOP9에 오르며 호소력 짙은 음색과 탁월한 가창력으로 대중의 눈도장을 찍은 박지후는 이후 정식 데뷔 싱글 '염색'을 발표하며 본격적인 가요계 활동에 나섰다.

이어 직접 작사·작곡에 참여한 신곡 '흐려진 얼굴'을 선보이며 싱어송라이터로서의 음악적 역량과 깊은 감성을 보여줬다.

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다양한 무대와 방송을 종횡무진하며 '감성 보컬'로서의 입지를 단단히 굳히고 있는 박지후 앞으로 어떤 눈부신 활약을 이어갈지 팬들의 기대가 커지고 있다.

한편 '청룡랭킹'은 청룡영화상과 청룡시리즈어워즈의 주최사인 스포츠조선과 셀럽챔프가 함께 진행하며, 매달 수상자 선정과 더불어 반기별 수상자를 통해 트렌드를 이끌어가는 화제의 스타들을 선정한다. 6개월에 한 번씩 뽑히는 반기별 수상자(남자 배우,여자 배우, 남자 가수, 여자 가수)에게는 트로피가 주어진다.