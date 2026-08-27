권상우, 美 유명 옷 가게에서 입장 거부당했다 "아시아의 스타 몰라봐"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 권상우가 미국 유명 옷가게에서 입장을 거부당해 뜻밖의 굴욕을 겪었다.

26일 손태영의 유튜브 채널에서는 '권상우가 옷 사러 갔다가 입장 거부 당한 이유'라는 제목의 영상이 게재됐다.

뉴욕 데이트에 나선 손태영과 권상우. 권상우는 평소 자신이 좋아하는 브랜드를 찾아 쇼핑에 나섰다. 가게 앞에 도착한 권상우는 "내 최애 브랜드"라며 기대감을 드러냈다.

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하지만 예상치 못한 상황이 벌어졌다. 마감 시간이 얼마 남지 않았다는 이유로 권상우가 가게 안으로 들어가지 못한 것.

손태영은 "저희 왔는데 (마감이) 10분 남았는데 안 들여보내주더라"라며 당시 상황을 설명했다. 이어 "우리 뉴저지에서 왔다고 10분 만에 고르겠다고 했는데도 안 된다더라. 아시아의 스타를 몰라봤다"고 말하며 입장하지 못한 권상우를 위로했다.

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권상우 역시 아쉬움을 감추지 못했다. 그는 "뺀찌 먹었다. 10분 뒤에 닫는다 해서 5분 안에 산다고 했는데 안 된다고 하더라. 갑시다"라며 허탈한 표정으로 자리를 떠났다.

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이후 두 사람은 카페를 찾았다. 하지만 여기서도 권상우의 쇼핑 실패 여파가 이어졌다. 카페에 앉아 심란한 표정을 짓던 권상우는 한껏 떨어진 텐션을 보였다.

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게다가 카페 역시 영업 종료 시간이 임박한 상황이었다. 손태영은 "여기도 2분 뒤에 닫는다더라. 그래서 앉아서 못 먹는다"며 결국 음료를 테이크아웃했다.

wjlee@sportschosun.com