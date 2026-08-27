속적삼 차림에 담뱃대 든 손예진..24년 만에 사극서 요염한 자태 ('스캔들')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 손예진, 지창욱, 나나의 '스캔들' 캐릭터 스틸이 공개됐다.

조선시대 여성으로만 갇혀 살기에는 뛰어난 재능을 가진 여인 '조씨부인'과 조선 최고의 연애꾼 '조원'이 벌이는 발칙하고도 위험한 사랑 내기, 그리고 그 내기에 얽힌 한 여인 '희연'의 이야기를 담은 넷플릭스 시리즈 '스캔들'이 클래식한 스토리에 입체적인 서사를 더할 배우들의 매혹적인 연기 앙상블을 담은 3인 3색 캐릭터 스틸을 공개해 이목을 집중시킨다.

먼저, 은밀한 내기를 제안하는 '조씨부인' 역은 24년 만에 사극에 도전하는 손예진이 맡아 열연을 펼친다. '조씨부인'은 누구보다 뛰어난 재능을 지녔지만, 여인으로서는 아무것도 할 수 없는 시대의 한계 속에서 이루지 못한 꿈과 욕망을 마음 깊이 묻어둔 채 살아가는 인물이다. 풀어내린 머리에 속적삼 차림으로 담뱃대를 든 '조씨부인'의 모습은 정숙한 사대부 여인으로서의 모습과 대비를 이루며 눈길을 끈다. 손예진은 깊이 있는 연기력으로 매혹적인 모습부터 전략가적 면모까지 다채롭게 그려낼 예정이다. 시대적 현실 앞에 자신의 욕망을 감춰온 '조씨부인'이 손예진과 만나 어떻게 완성될지 기대가 모인다.

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조선 최고의 연애꾼 '조원' 역은 지창욱이 맡아 새로운 얼굴을 선보인다. '조원'은 출중한 외모를 지닌 명망 높은 가문의 인재지만, 어린 시절부터 마음을 터놓고 서신을 주고받던 글친구이자 사촌누이 '조씨부인'과 서신이 끊긴 후 쾌락과 재미만을 좇으며 살아가는 인물이다. 세월이 흐른 뒤 '조씨부인'에게서 다시 서신을 받게 된 '조원'은 그토록 갖고 싶었던 것을 얻기 위해 위험한 내기에 뛰어든다. 과연 '조원'이 원하는 것을 손에 넣을 수 있을지 이목이 집중된다. 지창욱은 가질 수 없는 욕망에 사로잡힌 광기 어린 모습부터 자유분방한 매력, 마음 깊이 품은 연모까지 다층적인 감정선을 그려내며 극의 몰입도를 높일 예정이다.

청상과부 '희연'은 나나가 맡아 깊이 있는 연기로 인물의 내면을 섬세하게 그려낸다. '희연'은 혼례를 올리기도 전에 남편을 잃고, 정절을 지켜야 하기에 자신의 삶조차 허락받지 못한 인물이다. 모든 것을 단념한 채 살아가던 '희연'이 자꾸만 자신의 삶으로 들어오려는 '조원'을 밀어낼 수 있을지, 갑작스럽게 '조씨부인'과 '조원'의 내기의 대상이 된 후 두 사람과 얽히며 어떤 변화를 맞이하게 될지 궁금증을 높인다. '스캔들'을 통해 처음으로 사극에 도전하는 나나는 그동안 보여준 이미지와는 전혀 다른 모습으로 신선한 매력을 선보임과 동시에, '희연'이 삶의 변화를 겪는 과정을 섬세하게 그려낼 예정이다.

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공개된 스틸은 '조씨부인', '조원', '희연' 세 사람 모두 서신을 쓰거나 읽고 있는 모습이 담겨 있어, 이들이 어떤 서신을 주고받으며 서로의 관계를 어떻게 변화시켜 나갈지 궁금증을 높인다. 정지우 감독은 발칙하고도 위험한 사랑 내기에 얽힌 세 인물에 대해 "세 사람 모두 '드러낸 나'와 '숨긴 나' 사이에 큰 괴리가 있다. 들키거나 엿보는 과정에서 세 사람 사이의 밀고 당기는 심리적 긴장감이 볼거리를 만들 것이다"?라고 전해 아슬아슬한 줄타기를 이어갈 이들의 관계에 대한 흥미를 더한다.

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현대의 시선에서 새롭게 그려진 클래식한 스토리, 몰입도를 높이는 한국적인 미장센, 손예진, 지창욱, 나나의 앙상블, 인물의 욕망을 섬세하게 그려낼 정지우 감독의 연출로 기대를 모으는 '스캔들'은 9월 18일(금) 오직 넷플릭스에서 공개된다.