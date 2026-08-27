"말년 휴가 반납하더니.." 샤이니 민호, 6·25 유해발굴 홍보대사 발탁

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 샤이니 민호가 6·25 전사자 유해 발굴과 신원 확인 사업을 알리는 역할을 맡는다.

국방부 유해발굴감식단은 27일 민호를 새로운 홍보대사로 선정했다고 밝혔다.

이날 서울 동작구 서울현충원에서 열린 위촉식에 참석한 민호는 현충탑을 찾아 참배한 뒤 신원확인센터를 방문했다. 이 자리에서 6·25 전사자 유해발굴 사업의 진행 상황과 의미에 대한 설명을 들었다.

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앞으로 민호는 유해발굴감식단이 마련하는 각종 행사에 참여하는 것은 물론, 자신의 재능을 활용해 6·25 전사자 유해 발굴 사업을 알리는 활동에도 힘을 보탤 예정이다.

민호는 군 복무 경험과도 인연이 깊다. 지난 2019년 해병대에 자원입대했으며, 전역을 앞두고는 말년 휴가까지 반납하고 호국훈련에 참여하는 등 성실한 군 생활로 주목받은 바 있다.

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민호는 홍보대사 위촉과 관련해 군에서 얻은 경험을 좋은 기억으로 간직하고 있다며, 나라를 위해 희생한 전사자들을 조국의 품으로 모시는 뜻깊은 사업에 함께하게 된 만큼 책임감을 갖고 활동하겠다는 뜻을 밝혔다.

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한편 유해발굴감식단 홍보대사로는 서경덕 교수, 박하선, 신구, 고(故) 송해, BTS RM, 최태성 등이 활동한 바 있다.

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tokkig@sportschosun.com