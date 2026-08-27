여에스더, 가사도우미에 집 사줬다더니…회사 직원에 거액의 축의금 "평생 퇴사 못해"

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[스포츠조선 이우주 기자] 의사 여에스더의 통 큰 미담이 공개됐다.

27일 유튜브 채널 'A급 장영란'에서는 '우울증 치료에만 수십 억 썼다는 여에스더, 갑자기 호전된 이유는?'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

장영란은 여에스더의 회사를 방문했다. 여에스더를 만나기 전 사무실을 둘러보고 직원들을 먼저 만나본 장영란. 장영란은 최근 여에스더가 10년 넘게 일한 가사도우미를 위해 강남에 집을 사줬다는 미담을 언급하며 장영란은 "여기서 집 받으신 분 누가 있냐"고 물었다. 아무도 대답을 안 하자 장영란은 "아무도 없잖아. 이거 다 거품이다. 이런 것들을 밝혀내야 한다"라며 농담했다.

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장영란은 본부장에게 "회사에 바라는 거 있냐"고 물었고 본부장은 "박사님이 건강하신 거"라고 뜻밖의 대답을 했다. 장영란은 "어떻게 이런 애사심이 가능할 수 있지?"라고 놀라며 "물질적으로 감동받은 거 있냐"고 물었다. 이에 본부장은 "저는 최근에 결혼했는데 평생 퇴사 못한다"고 거액의 축의금을 받았다고 귀띔했다. 귓속말로 여에스더가 준 축의금 금액을 들은 장영란은 "한방에 올인해버리는구나"라며 깜짝 놀랐다.

wjlee@sportschosun.com