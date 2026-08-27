선우용여, 외제차 도난사고 당했다 "새 차로 바꾸고 나니 범인 잡혀"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 선우용여가 외제차를 도난당했다고 밝혔다.

27일 유튜브 채널 '순풍선우용여'에서는 '외제차 도난당한 82세 선우용여의 충격 결말'이라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

선우용여는 차 일대기를 밝히며 "한국에 오자마자 BMW를 샀다. 연재가 BMW를 사라 하더라. 쭉 그걸 탔다. 바꿔가면서 쭉 탔다"며 30년 넘게 BMW만 탔다고 밝혔다.

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선우용여는 "차를 바꾼 게 4번인가 그랬다. 4번째 바꾼 이유가 아침이 일어나서 나오니까 내 차가 없어졌다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 선우용여는 "수위에 얘기해도 모르고 다 모르더라. 그래서 할 수 없이 차를 샀다. 근데 나중에 그 놈을 잡았다"며 "차를 어떻게 가져갔냐 했더니 그때는 열쇠를 현관에 꽂고 들어가지 않냐. 내가 그걸 꽂아놓고 안 빼고 들어간 거다. 그걸 빼서 자기들끼리 차를 가져갔다고 그러더라"라고 열쇠 꾸러미에서 차키를 찾아 훔쳤다고 밝혔다. 선우용여는 "차는 이미 사버렸다. 찾은 예전 차는 다시 팔아버렸다"고 털어놨다.

그런가하면 선우용여는 운전하며 생겼던 에피소드들도 밝혔다. 선우용여는 "그때는 차들이 없어서 신나게 달렸다. 그때는 선팅이 없으니까 내부가 다 보이지 않냐. 그러니까 남자들이 나를 쳐다봤다. 사극을 하니까 머리를 땋고 한복을 입고 있으니까 어떤 아저씨가 나를 보면서 가다가 차를 박았다"며 "그래서 내가 내려서 '이 아저씨가 날 보다가 차를 받았는데 용서해달라' 하니까 그냥 가라고 하더라. 그때는 그게 통했다"며 웃었다.

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wjlee@sportschosun.com