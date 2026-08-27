김재중, 집 안 엘베 갖춘 도쿄 대저택 살아도...'마트 세일' 찾아다니는 알뜰남

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[스포츠조선 김준석 기자] '편스토랑' 김재중이 데뷔 23년 만에 일본 도쿄 집을 최초 공개한다.

톱스타의 럭셔리한 공간과는 반전되는 '짠재중'의 알뜰한 살림법도 베일을 벗는다.

27일(목) 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 K-POP 아이돌 레전드 김재중의 일본 활동 이야기가 공개된다.

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대한민국을 넘어 일본, 아시아 전역에서 큰 사랑을 받는 톱스타지만 누구보다 알뜰살뜰한 김재중의 야무진 일상이 목요일 저녁 안방에 즐거운 웃음을 선사할 것으로 기대된다.

이날 공개되는 VCR 속 김재중은 일본 도쿄로 온 '편스토랑' 제작진을 반갑게 맞이했다. 이어 일본에서 활동하며 생활하고 있는 도쿄 하우스를 데뷔 23년 만에 최초 공개했다.

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무엇보다 요리를 좋아하는 김재중에게 안성맞춤인 탁 트인 주방이 시선을 강탈했다.

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이어 공개된 냉장고에는 김재중이 직접 담근 김치들은 물론 고춧가루 등 각종 한국 양념과 꼼꼼하게 손질된 냉동 식재료들이 있었다.

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김재중은 "일본에서도 늘 김치를 직접 담가 먹는다"라며 자신이 직접 김치를 담가 먹을 수밖에 없는 이유를 밝혔다.

이를 들은 '편스토랑' 식구들은 "정말 알뜰하다", "살림꾼이다"라며 혀를 내둘렀다고. 과연 김재중이 일본에서도 직접 김치를 담그는 이유는 무엇일까.

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잠시 후 김재중은 마트 세일 전단지와 함께 세일로 구입한 식재료를 가득 들고 돌아왔다.

김재중은 득템한 세일 식재료의 가격을 하나하나 신나게 언급하며 '절약정신'을 외쳤다. 뿐만 아니라 주방 한쪽에는 김재중이 팽이버섯, 양파 등 요리하고 남은 자투리 채소를 물에 담가 키우고 있는 모습도 포착됐다. 자투리 채소를 버리지 않고 키워서 먹는다는 것. '짠재중'의 진수가 전시돼 있는 주방의 모습에 '편스토랑' 식구들 모두 손 모아 박수를 보냈다고.

이어 김재중은 '짠재중'답게 일본에서도 평소 직접 해먹는 집밥 메뉴들을 대방출했다. 럭셔리 하우스에 김장 비닐을 펼쳐 놓고 만든 초간단 무생채, 3000원으로 즐기는 여름 특별 면요리, 4000원 자취 요리까지. '짠재중' 김재중의 알뜰살뜰 일본 생활기는 8월 27일 목요일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 확인할 수 있다.

narusi@sportschosun.com