'소식좌' 코쿤 어디 갔나…벌크업 후 4첩 반상 '싹싹'(나혼산)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] '소식좌'의 대명사였던 코드쿤스트가 몰라보게 달라진 식생활을 공개한다.

과거 바나나 하나로 끼니를 때우던 모습은 사라지고, 벌크업 이후 아침부터 4첩 반상을 차려 먹는 모습으로 놀라움을 안긴다.

오는 28일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'(연출 허항, 강지희, 김진경, 문기영, 정지운, 김규리)에서는 코드쿤스트가 집에서 앨범 작업을 하며 보내는 일상을 공개된다.

Advertisement

공개된 사진 속에는 작업실이 아닌 집에서 앨범 작업에 몰두한 코드쿤스트의 모습이 담겨 있다.

그는 밤 늦게 앨범 작업을 했던 과거와 달리 일요일을 제외하고 주 6일 아침에 앨범 작업을 하고 있다고 밝힌다.

Advertisement

이어 그는 "제가 갖고 있는 기억의 바닥까지 끄집어내 만든 앨범"이라면서 "작업하면서 많이 울었다"라고 이번 앨범에 대한 애정을 드러낸다.

Advertisement

앨범 작업 방식과 함께 달라진 코드쿤스트의 아침 식사 현장도 포착됐다. 냉장고에서 품 안 가득 음식을 꺼낸 그는 화구 3개를 꽉 채워 첫 식사를 준비한다.

Advertisement

그의 식탁에는 무려 4첩 반상의 아침 식사가 차려지는데, 코드쿤스트는 식탁 앞에 의자를 놓고 앉아 '50분' 동안 느긋한 아침 식사를 즐긴다.

주방 구석에서 바나나를 먹던 '코숭이' 시절과는 180도 달라진 그의 모습이 놀라움을 안긴다.

Advertisement

2022년 '나 혼자 산다'를 통해 처음 일상을 공개했을 때부터 지금까지, 마치 인류의 진화를 보는 듯한 변화를 보여준 코드쿤스트. 과연 그가 이렇게 달라진 이유는 무엇일지, 또 그의 생각은 어떨지 궁금증을 자아낸다.

싱글라이프의 진화를 보여줄 코드쿤스트의 달라진 일상은 오는 28일 밤 11시 10분 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.

narusi@sportschosun.com