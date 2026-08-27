[속보] "알몸에 물방울무늬를" 구사마 야요이 별세..향년 97세

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[스포츠조선 박아람 기자] 일본을 대표하는 현대미술가 구사마 야요이가 세상을 떠났다. 향년 97세.

27일 일본 현지 언론 보도에 따르면 구사마 야요이는 지난 14일 도쿄의 한 병원에서 다발성 장기 부전으로 별세했다.

1929년 일본 나가노현에서 태어난 구사마는 독특한 색감과 반복적인 패턴을 활용한 작품으로 세계적인 명성을 얻었다. 특히 수많은 점과 그물 형태를 작품에 활용하며 자신만의 독창적인 예술 세계를 구축했다. 대표작으로는 특유의 물방울무늬가 새겨진 대형 호박 오브제가 꼽힌다.

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그의 작품에 반복적으로 등장하는 점과 그물무늬는 어린 시절부터 경험한 환각에서 비롯된 것으로 알려져 있다. 이를 예술적 표현으로 발전시킨 구사마는 회화뿐 아니라 조각과 설치, 퍼포먼스 등 다양한 분야에서 활동했다.

1957년 미국으로 건너간 그는 약 16년 동안 뉴욕을 중심으로 작품 활동을 이어갔다. 당시 알몸의 신체에 점을 그리는 파격적인 거리 퍼포먼스 등을 선보이며 예술계의 주목을 받았고, '해프닝의 여왕'이라는 별칭을 얻기도 했다.

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1973년 일본으로 돌아온 이후에도 자신만의 상징적인 패턴을 활용한 작품을 꾸준히 선보였다. 1993년에는 베니스 비엔날레에서 일본관을 대표하는 작가로 단독 참여했으며, 이후 유럽과 미국 주요 미술관에서 대규모 회고전이 열리며 세계적인 작가로서 입지를 더욱 굳혔다.

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2011년과 2012년에는 유럽과 미국에서 대형 회고전이 개최됐으며, 프랑스 명품 브랜드 루이비통과의 협업으로 대중에게도 이름을 널리 알렸다.

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2017년에는 도쿄 신주쿠에 구사마 야요이 미술관이 문을 열었다. 구사마는 생애 마지막까지 이곳을 기반으로 새로운 작품을 발표하며 왕성한 창작 활동을 이어갔다.

그는 예술적 업적을 인정받아 2003년 프랑스 예술문화훈장을 받았으며, 2009년 일본 문화공로자에 선정됐다. 2016년에는 일본 문화훈장을 수훈했다.

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tokkig@sportschosun.com