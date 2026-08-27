오열한 장윤정 母, "가족에게 잘못했다"…사기 혐의로 징역 1년 6개월 구형

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 장윤정의 이름을 내세워 지인에게 수천만원을 받아 가로챈 혐의로 구속 기소된 모친 육모(70)씨에게 검찰이 징역 1년 6개월을 구형했다.

27일 서울동부지법 형사2단독 서범준 부장판사 심리로 열린 육씨의 사기 혐의 첫 공판기일에서 검찰은 재판부에 징역 1년 6개월을 선고해달라고 요청했다.

육씨는 2024년 9월부터 2025년 8월까지 유명 가수인 딸 장윤정을 언급하며 지인에게 투자를 권유해 세 차례에 걸쳐 총 3100만원을 받아 가로챈 혐의를 받는다.

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수사 과정에서는 육씨가 장윤정과 연락을 주고받는 것처럼 꾸민 문자와 투자 확인서 등을 보여주며 피해자의 신뢰를 얻은 것으로 전해졌다. 앞서 경찰은 육씨가 딸 장윤정의 이름을 내세워 투자를 권유한 뒤 약속한 수익금을 지급하지 않은 혐의가 있다고 밝혔다.

검찰은 육씨에게 동종 범죄 전력이 있다는 점과 피해가 회복되지 않은 점 등을 지적했다. 검찰은 "피고인은 유사 수법의 사기죄로 실형을 받은 전력이 있는데도 이 사건 범행에 이르렀다"며 "피해 금액이 적지 않고 피해도 회복되지 않았다"고 구형 이유를 밝혔다.

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육씨는 이날 공소사실을 모두 인정했다. 육씨 측은 "깊이 반성하고 있다"면서 범행 동기에 대해서는 생활비와 카드 대금 등이 필요했다고 설명했다. 편취한 돈 역시 대부분 생활비 등으로 사용했다며 재판부에 선처를 호소했다.

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육씨는 최후진술에서 "피해자와 가족들에게 정말 잘못했다"는 취지로 말하며 눈물을 보인 것으로 전해졌다.

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다만 재판부는 이날 수사 과정에서 작성된 진술조서 등을 살펴본 뒤 "수사에 협조적이었던 건 아닌 것 같다"고 언급하기도 했다.

육씨는 과거에도 사기 혐의로 실형을 선고받은 전력이 있다. 지난 2018년 지인에게 빌린 4억여원을 갚지 않은 혐의로 구속돼 재판을 받은 바 있다.

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이번 사건에서도 경찰은 육씨의 신병을 확보하는 데 어려움을 겪었다. 피해자의 고소장을 접수한 서울 송파경찰서는 육씨의 행방을 추적했지만 휴대전화 사용 내역이나 신용카드 이용 기록 등 생활 흔적이 확인되지 않아 한때 수사를 중지하기도 했다.

이후 추적을 이어간 경찰은 육씨의 소재를 파악해 체포했고, 법원에서 구속영장을 발부받아 지난달 육씨를 검찰에 구속 송치했다. 검찰은 보강 수사를 거쳐 육씨를 구속 기소했다.

육씨에 대한 선고 공판은 오는 9월 10일 오후 2시 열린다.

한편 이번 사건이 알려진 뒤 장윤정 측은 모친의 혐의와 자신은 무관하다는 점을 분명히 했다. 장윤정 측은 앞서 "모친과는 십수 년간 연락을 끊고 지냈으며 이번 사건은 장윤정과 무관한 단독 범행"이라는 입장을 밝혔다. 장윤정과 모친은 과거 금전 문제 등을 둘러싸고 갈등을 겪은 뒤 오랜 기간 관계를 끊고 지낸 것으로 알려졌다.

olzllovely@sportschosun.com