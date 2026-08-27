'제자 성폭력 혐의' 남경주 재판인데…판사 "뮤지컬 해도 괜찮다" 발언 논란

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[스포츠조선 김준석 기자] 제자를 상대로 한 피감독자간음 혐의로 재판에 넘겨진 뮤지컬 배우 남경주의 첫 공판준비기일에서 재판장이 "뮤지컬을 해도 괜찮다", "방송에 나와도 괜찮겠느냐" 등의 발언을 한 사실이 알려지며 논란이 일고 있다.

26일 오전 서울중앙지법 형사합의29부(재판장 엄기표 부장판사)는 피감독자간음 혐의로 기소된 남경주의 첫 공판준비기일을 진행했다. 공판준비기일에는 피고인의 출석 의무가 없어 남경주는 이날 법정에 나오지 않았다.

남경주 측은 이날 국민참여재판을 희망한다는 의사를 밝혔다.

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남경주의 법률대리인은 "이 사건은 일반적인 협박이나 위협력 행사 사건이라기보다 피고인과 피해자 사이의 감독자 지위 여부가 쟁점"이라며 "두 사람의 관계와 피고인이 피해자에게 구체적으로 어떤 영향력을 미쳤는지에 대해 변론을 집중할 계획"이라고 밝혔다. 이어 "국민의 상식에 부합하는 판단을 받고 싶다"며 국민참여재판을 신청한 이유를 설명했다.

반면 피해자인 제자 A씨 측은 우려를 나타냈다. A씨 측 법률대리인은 "피고인이 배심원 재판을 통해 법관의 판단을 회피하려는 취지로 보인다"며 "단독사건이었던 이 사건이 유독 재정합의부를 거쳐 국민참여재판으로까지 가야 하는지 신중하게 판단해달라"고 요청했다.

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재판부는 남경주 측의 요청을 받아들여 국민참여재판을 진행하기로 결정했다.

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재판부는 "국민참여재판이 피해자 보호에 구조적 한계가 있는 게 사실이지만, 피고인 역시 일생을 걸고 신청한 만큼 그 의견을 받아들이기로 했다"고 설명했다.

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이에 따라 남경주의 국민참여재판은 오는 11월 27일과 30일 이틀에 걸쳐 진행될 예정이다.

첫날에는 서증조사와 검찰의 모두진술, 증인신문 등이 진행되고, 둘째 날에는 피해자 증인신문과 피고인 신문, 결심 및 선고 등이 예정됐다.

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논란이 불거진 것은 국민참여재판 진행 결정 이후 재판장이 재판 방식 등을 설명하는 과정에서 나온 발언이었다.

엄기표 부장판사는 배심원을 상대로 한 국민참여재판에서는 설득이 중요하다는 취지로 설명하면서 "상대편에 대한 모욕이나 위협 정도가 아니라면 어떤 형태로든 허용할 생각"이라고 말했다.

이어 남경주와 변호인 측을 향해 "본인들 전공을 살려 뮤지컬을 해도 충분히 괜찮다"고 언급했다.

피해자 측 변호인은 즉시 마이크를 잡고 "저희는 있는 그대로 진술할 것이다. 뮤지컬은 언급될 부분이 아니다"라고 선을 그었다.

엄 부장판사는 방송 촬영과 관련된 발언도 했다.

남경주 측에 "방송사 촬영이 결정된 부분이 있느냐"고 물었고, 검사에게도 "방송에 나와도 괜찮겠느냐"는 취지의 질문을 던진 것으로 알려졌다.

피해자 측이 국민참여재판에 따른 피해자 보호 문제에 우려를 표한 직후 이 같은 발언이 나온 사실이 언론을 통해 알려지면서 재판장의 언행이 적절했는지를 둘러싼 비판이 이어지고 있다. 특히 제자를 상대로 한 성범죄 혐의를 다루는 형사재판이라는 점에서 피해자 보호와 재판의 무게를 고려해 보다 신중한 언행이 필요했다는 지적이 나온다.

한편 남경주는 지난해 12월 서울 서초구에서 자신의 제자 A씨를 상대로 피감독자간음 혐의에 해당하는 행위를 한 혐의로 지난 4월 불구속 기소됐다. 남경주 측은 앞서 검찰에 형사조정 회부를 요청했으나 A씨 측이 합의 의사가 없다는 뜻을 밝히면서 조정은 불발된 것으로 전해졌다.

남경주는 1982년 연극 '보이체크'로 데뷔했으며 1984년 '춘향전'을 통해 뮤지컬 무대에 진출했다. 이후 '시카고', '맘마미아!' 등 다수의 유명 작품에 출연하며 국내 1세대 뮤지컬 배우로 이름을 알렸다.

홍익대학교 공연예술학부 공연예술·뮤지컬전공 부교수로도 재직했으나 이번 사건과 관련해 지난 3월 직위 해제됐다.

narusi@sportschosun.com