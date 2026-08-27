‘프렌치 파파’ 이동준, 발달장애 子와 롯데 유니폼 입고 포옹 “꿈의 시타, 눈물 나”

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[스포츠조선 조민정 기자] '프렌치 파파' 이동준 셰프가 50년 동안 응원한 롯데 자이언츠의 홈구장에서 아들과 함께 시구·시타에 나선 벅찬 소감을 전했다. 발달장애 아들에게 요리사로서 자랑스러운 모습을 보여주기 위해 '흑백요리사2'에 출연했던 그는 이제 아들과 사직구장 마운드에 오르는 또 하나의 꿈을 이뤘다.

이동준 셰프는 27일 자신의 SNS에 "절대로 일어날 것이라고 생각하지 못한 일들이 일어나는 요즘"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 이동준 셰프가 아들과 롯데 자이언츠 유니폼을 맞춰 입고 서로를 힘껏 끌어안은 모습이 담겼다. '타미 리'가 새겨진 유니폼을 입은 이동준 셰프는 자신보다 훌쩍 커진 아들을 품에 안았다. 아들의 등에는 '이재진'이라는 이름이 적혀 있었다.

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또 다른 사진에서는 아들이 아버지의 목을 끌어안았고 이동준 셰프는 눈을 감은 채 환하게 웃었다. 아들을 다독이는 그의 손과 벅찬 표정에서 이날의 감동이 고스란히 전해졌다.

이동준 셰프는 최근 이어진 변화를 두고 "넷플릭스 인기 프로그램에 섭외되거나 '유 퀴즈'에 출연한다거나 광고 모델이 된다거나. 비현실적인 삶"이라고 돌아봤다. 그러면서도 그가 가장 상상하지 못했던 순간은 따로 있었다. 이동준 셰프는 "한 번도 꿈조차 꿔보지 못한 일은 50년 롯데 자이언츠 팬으로서 홈구장 사직에서 시구하는 일이었다"며 "그것도 사랑하는 아들이 시타까지 한다니"라고 감격했다. 이어 "마운드에 오르는데 가슴이 벅차올라 눈물이 날 것 같았다"고 털어놨다.

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그는 마운드에서 30년 전 소년의 마음으로 돌아갔다고도 했다. 이동준 셰프는 "포기하지 않겠다고 선포했다. 1992년 이후 아직도 이루지 못한 우승의 꿈을"이라며 롯데의 우승을 향한 변함없는 팬심을 드러냈다. 그러면서 "기다리는 만큼 더 기쁠 테니. 꿈은 이렇게 이뤄지기에. 그러기에. 절대 승리"라고 덧붙이며 응원을 보냈다.

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21년 차 프렌치 셰프인 이동준은 넷플릭스 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁2'에 '프렌치 파파'라는 이름으로 출연해 대중에게 얼굴을 알렸다. 그는 자폐 스펙트럼 진단을 받은 아들에게 "아빠는 요리사"라는 모습을 보여주고 싶어 출연을 결심했다고 밝혀 깊은 울림을 안겼다. 아들의 치료를 위해 미국으로 떠나며 한동안 요리를 중단했던 사연과 가족을 향한 진심도 공개했다. 화려한 요리 경력보다 아버지로서의 솔직한 모습이 시청자들의 공감을 얻으며 '프렌치 파파'라는 이름은 더욱 특별한 의미를 갖게 됐다.

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지난달에는 쌍둥이 동생 이동하 씨와 함께 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에도 출연했다. 이동준 셰프는 아들을 통해 다른 이들의 어려움까지 바라보게 됐다며 발달장애인이 자립할 수 있는 공간과 모델을 만드는 것이 새로운 꿈이라고 밝혔다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com