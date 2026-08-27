이수정, 故 장미란 '야자수 목맴사' 발표에 의문.."야자수에 목을 맸다고? 소가 웃을 일"

연합뉴스

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[스포츠조선 박아람 기자] 제주에서 장기간 행방이 묘연했던 장미란(37)씨가 숨진 채 발견된 가운데, 경찰이 사인을 '목맴사'로 추정한 것을 두고 이수정 경기대 범죄심리학과 교수가 문제를 제기했다.

이수정 교수는 25일 개인 계정에 유재성 경찰청장 직무대행이 고인의 사망 원인을 두고 "제주경찰청장으로부터 목맴사로 추정된다는 보고를 받았다"고 밝힌 내용의 기사를 공유했다.

그러면서 "젊은 여성이 야밤에 나가 야자수 나무에다 목맴사? 소가 웃을 일"이라며 경찰의 판단에 의문을 나타냈다. 이어 "타살 흔적이 있는지가 문제다. 섣불리 범죄 피해 가능성이 없다고 주장하지 말라"고 강조했다.

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이수정 교수는 다음 날에도 장미란 씨 사건을 다시 언급했다. 그는 "'범죄 피해 가능성 없음' 선언 후 사건화도 하지 않은 채 종결되면 누구도 다시 열 수 없는 것이 검수완박(검찰 수사권 완전 박탈)의 성과"라며 "장미란 사건은 이렇게 떠나보낼 듯"이라고 주장했다.

현지에서도 경찰의 목맴사 추정에 대해 의문을 나타내는 목소리가 나왔다. 한 주민은 카나리아 야자나무의 경우 일반적인 나무처럼 옆으로 뻗은 가지가 많지 않아 끈을 걸기가 쉽지 않다는 취지의 글을 온라인에 올렸다. 혼자서 나무에 끈을 설치하는 것 자체가 쉽지 않다는 점을 들며 장미란 씨가 직접 해당 작업을 할 수 있었는지 의문을 제기한 것이다.

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고인의 시신은 지난 24일 오전 10시46분께 제주시 한림읍에 있는 야자수농장에서 발견됐다. 부패가 상당히 진행된 상태였으며, 지문 역시 소실된 것으로 알려졌다. 경찰은 DNA 검사를 긴급하게 진행했고, 부검을 통해 시신이 장씨임을 확인했다.

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경찰은 현재까지 현장 상황과 부검의 구두 소견 등을 종합해 범죄 피해 가능성을 낮게 판단하고 있다. 특히 현장에서 외부인의 개입이나 몸싸움을 뒷받침할 만한 흔적이 확인되지 않았고, 특이한 골절 등도 발견되지 않은 것으로 전해졌다.

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고인은 지난 5월 12일 오후 10시15분께 머물던 숙소를 나선 뒤 실종됐다. 경찰은 휴대전화가 꺼진 시점과 위치 정보, 통화 내역 등을 토대로 다음 날 새벽 무렵 사망했을 가능성이 있는 것으로 보고 있다.

발견 당시 야자수 위쪽에 있는 돌출된 줄기에서는 끈이 확인됐다. 경찰은 이 끈이 장미란 씨가 숙소를 나설 당시 챙겨 나온 본인 소유 물품인 것으로 보고 있으며, 부검의 역시 목맴에 의한 사망으로 추정된다는 구두 소견을 전달한 것으로 알려졌다.

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고인의 소지품과 착용 상태에서도 현재까지 특별한 이상은 발견되지 않았다. 외출 당시 입었던 옷과 내의, 슬리퍼, 머리띠 등을 그대로 착용하고 있었고 휴대전화와 금팔찌, 반지 등도 소지하거나 착용한 상태였던 것으로 파악됐다.

다만 경찰은 고인의 사망을 현재 단계에서 극단적 선택으로 확정하지 않았다. 유서가 발견되지 않았고, 우울증으로 병원 치료를 받았거나 관련 약물을 처방받은 기록도 현재까지 확인되지 않은 것으로 전해졌다.

경찰은 타살 가능성을 완전히 배제하지 않은 채 수사를 이어가고 있다. 휴대전화 포렌식과 주변인 조사, 유전자 감식 등을 추가로 진행해 장미란 씨가 숙소를 떠난 이후 어떤 일이 있었는지, 정확한 사망 경위가 무엇인지 확인할 예정이다.

tokkig@sportschosun.com