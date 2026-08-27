'190억 빚' 임채무, 그래도 '두리랜드' 못 놓는다…"아이들 웃는 모습 좋아"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 임채무가 약 190억원의 빚을 떠안고도 35년 넘게 어린이 테마파크 두리랜드를 지켜온 이유를 털어놓는다.

tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 측은 27일 임채무가 출연하는 방송의 예고편을 공개했다.

공개된 예고편에서 유재석은 임채무에게 "개장 일주일 뒤에 입장료를 없앴다고 하던데"라고 물었다.

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임채무는 "입장료 파는 매표소가 있었다"며 "우린 부수면 망치로 안 부순다. 포클레인으로 찍는다"고 답해 웃음을 자아냈다.

개장 직후 과감하게 매표소를 없애고 무료입장을 결정했던 당시를 특유의 유쾌한 화법으로 회상한 것.

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임채무는 두리랜드 운영으로 막대한 빚을 떠안은 사실도 숨기지 않았다. 그동안 방송 등을 통해 알려진 채무 규모는 약 190억원에 달한다. 그는 현재 자신의 상황에 대해 "빚쟁이라고 보면 된다"고 담담하게 말했다.

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임채무는 1990년 경기 양주시에 두리랜드를 개장한 뒤 35년 넘게 직접 운영해왔다. 배우로 활발하게 활동하며 벌어들인 수입을 테마파크에 투자했고, 시설 확충과 운영 과정에서 대출까지 받으면서 막대한 채무를 떠안게 됐다.

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특히 두리랜드는 오랜 기간 입장료를 받지 않는 놀이공원으로도 유명했다. 임채무는 과거 네 식구가 입장료가 없어 들어오지 못하는 모습을 목격한 뒤 무료입장을 결심했다고 밝힌 바 있다.

하지만 무료 운영에 따른 부담과 시설 유지비 등이 쌓이면서 경영난도 이어졌다. 두리랜드는 2017년 휴장에 들어간 뒤 대규모 리모델링을 거쳐 2020년 재개장했고, 현실적인 운영을 위해 현재는 입장료를 받고 있다.

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그럼에도 임채무가 두리랜드를 포기하지 못하는 이유는 돈이 아닌 아이들이었다.

임채무는 "애들 웃는 모습이 좋고 뛰어노는 게 좋아서 했다"고 두리랜드를 운영하게 된 마음을 전했다.

이어 "다운증후군 아이들은 그보다 더 순박한 거다. 그 아이들을 위해 공연을 시작했다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

최근에는 발달장애 아동들을 위한 행보에도 나섰다. 임채무는 발달장애인 복지관과 협약을 맺고 소속 발달장애 아동들이 두리랜드를 무료로 이용할 수 있도록 했다. 장애인이 개별 방문할 경우에도 할인된 가격으로 이용할 수 있도록 지원하고 있다.

막대한 채무를 짊어진 상황에서도 아이들이 마음껏 뛰어놀 수 있는 공간을 지키겠다는 뜻을 이어가고 있는 셈이다.

narusi@sportschosun.com