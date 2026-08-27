김연아, 머리 확 잘랐나…파격 숏컷에 드러난 가녀린 어깨, ♥고우림 또 반하겠네

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[스포츠조선 조민정 기자] '피겨 여왕' 김연아가 긴 머리를 과감하게 자른 듯한 숏컷 스타일로 완전히 달라진 분위기를 선보였다. 보이시한 헤어스타일과 우아한 드레스의 반전 조합이 시선을 사로잡았다.

김연아는 27일 자신의 개인 계정에 패션 매거진 마리끌레르 코리아, 디올 뷰티와 함께한 9월호 화보 사진과 영상을 공유했다.

가장 먼저 눈길을 끈 것은 김연아의 헤어스타일이었다. 그동안 단정한 긴 머리나 우아한 묶음 머리를 주로 선보였던 김연아는 귀밑에서 짧게 뻗친 검은색 숏컷으로 파격적인 변신을 시도했다. 젖은 듯 가볍게 흩어진 앞머리와 불규칙하게 뻗은 머리끝은 중성적이면서도 신비로운 분위기를 자아냈다.

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클로즈업 사진 속 김연아는 의자에 팔을 올린 채 그 위에 얼굴을 기댄 모습. 짧은 머리카락 사이로 깊은 눈빛을 드러낸 김연아는 살구빛 입술과 은은하게 빛나는 피부로 청초한 아름다움을 강조했다. 어깨가 드러나는 베이지색 의상에 작은 금빛 펜던트 목걸이만 더해 얼굴과 목선을 더욱 돋보이게 했다. 화려한 장식 없이도 화면을 가득 채우는 김연아 특유의 고요하고 단단한 분위기가 감탄을 자아냈다.

다른 사진에서는 연한 연두색 튜브톱 드레스를 입고 바닥에 앉아 흰 장미 한 송이를 들었다. 발밑에는 흰색 꽃잎이 흩어져 있었고, 김연아는 클래식한 흰색 벽을 배경으로 카메라를 응시했다. 풍성하게 펼쳐진 드레스의 여성스러운 실루엣과 보이시한 숏컷이 대비되면서 이전 화보에서는 쉽게 볼 수 없었던 색다른 매력이 완성됐다. 가녀린 어깨선과 곧게 뻗은 자세에서는 현역 시절부터 이어져 온 우아함도 고스란히 묻어났다.

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이번 화보는 로즈 드 그랑빌의 생명력에서 영감을 얻은 디올 프레스티지 라인과 함께 진행됐다. 마리끌레르 측은 오랜 시간 자신만의 빛을 쌓아온 김연아의 고요하고 단단한 아름다움을 담았다고 소개했다.

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한편 김연아는 2022년 포레스텔라 멤버 고우림과 결혼했다. 2014년 선수 생활을 마친 뒤에도 다양한 공식 행사와 광고, 화보 등을 통해 대중과 만나고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com