유혜원, '유명 가수 스폰설'에 칼 빼들었다…'하시4' 김지민 명예훼손 고소

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 겸 인플루언서 유혜원과 채널A '하트시그널4' 출연자 김지민 사이의 갈등이 결국 법적 분쟁으로 번졌다.

유혜원 측은 김지민이 제기한 이른바 '스폰설'이 허위라며 형사 고소에 나섰다.

유혜원의 법률대리인 법무법인 대련 김범식 변호사는 27일 공식입장을 내고 "최근 익명의 SNS 및 온라인 커뮤니티를 통해 유혜원의 사생활과 관련한 내용이 당사자의 의사와 무관하게 확산하고 있다"고 밝혔다.

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이어 "유혜원은 상황을 지켜보며 추후 조치를 고민했지만 최근에는 단순한 관심이나 의견의 범위를 넘어 당사자의 명예와 사회적 평가에 직접적인 영향을 줄 수 있는 구체적인 사생활성 내용까지 빠르게 확산하고 있다"고 설명했다.

이에 유혜원 측은 김지민을 상대로 법적 대응에 착수했다.

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법률대리인은 "유혜원을 대리해 해당 게시물의 작성 및 유포와 관련한 사실관계를 면밀히 검토하고 있으며, 김지민을 상대로 형사고소를 진행하고 그 결과에 따라 손해배상청구도 진행할 예정"이라고 밝혔다.

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유혜원 측은 김지민을 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(명예훼손) 혐의로 서울 강남경찰서에 고소했다며 고소장 일부도 공개했다.

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공개된 고소장에는 양측 갈등의 발단이 된 구체적인 내용도 담겼다.

유혜원 측 주장에 따르면 김지민은 지난 6월 자신의 SNS를 통해 유혜원이 한 농구선수와 교제하면서 동시에 유명 가수 겸 프로듀서로부터 이른바 '스폰'을 받고 있다는 취지의 내용을 게시했다.

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이에 대해 유혜원 측은 해당 내용이 사실이 아니라고 정면 반박했다.

고소장에는 "김지민은 정보통신망을 통해 고소인 유혜원에 관한 허위 사실을 공연히 적시해 고소인의 명예를 훼손했다"는 취지의 주장이 담겼다.

유혜원 측은 형사 절차에서 사실관계를 가린 뒤 결과에 따라 김지민을 상대로 손해배상청구까지 진행하겠다는 입장이다.

이에 따라 SNS에서 시작된 양측의 갈등이 형사·민사 법적 공방으로 확대될 가능성도 커졌다.

다만 현재 유혜원 측이 김지민을 고소한 단계로, 게시물에 담긴 내용의 진위 및 김지민의 법적 책임 여부는 향후 수사 등을 통해 가려질 전망이다.

한편 유혜원은 배우 겸 인플루언서로 활동하고 있으며 지난해 Mnet '커플팰리스2'에 출연해 얼굴을 알렸다.

김지민은 2023년 채널A '하트시그널4'에 출연해 주목받았으며 이후 '애프터시그널', 채널S '우리 지금 만나' 등에 출연했다.

narusi@sportschosun.com