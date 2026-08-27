‘강석우 딸’ 강다은, 막 찍어도 굴욕無…父 눈 빼다 박은 배우 미모

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 강석우의 딸 강다은이 까다로운 카메라 각도마저 이겨낸 청순한 미모로 시선을 사로잡았다.

강다은은 최근 자신의 개인 계정에 별다른 설명 없이 여러 장의 사진을 공개하며 근황을 전했다.

공개된 사진에서 강다은은 햇살이 쏟아지는 카페 창가에 앉아 여유로운 시간을 보내고 있다. 자연광을 고스란히 받은 투명한 피부와 또렷한 이목구비가 한층 돋보였다. 진한 꾸밈을 덜어낸 자연스러운 메이크업 역시 강다은 특유의 단아한 분위기를 배가했다. 카메라를 얼굴보다 낮게 둔 앵글로 셀카를 촬영했음에도 흐트러짐 없는 미모를 자랑해 눈길을 끌었다. 아버지 강석우의 선명한 이목구비를 빼닮은 '배우 DNA'도 감탄을 자아냈다.

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강다은은 2015년 SBS 예능프로그램 '아빠를 부탁해'에 강석우와 함께 출연하며 얼굴을 알렸다. 당시 청순한 외모뿐 아니라 아버지와 나눈 다정한 일상으로 대중의 관심을 받았다.

동국대학교 연극학부를 졸업한 강다은은 이후 본격적으로 배우의 길을 걸었다. 2020년 TV조선 드라마 '바람과 구름과 비'에서 송화 역을 맡아 첫 사극에 도전했고 2021년 KBS2 '멀리서 보면 푸른 봄'에도 특별 출연했다. 현재는 배우와 모델 활동을 병행하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

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