'태계일주' 검비르, 고국 네팔 대홍수 피해에 "더 이상 인명·재산 피해 없길"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 네팔 출신 사업가 겸 배우 검비르가 고국에서 발생한 대홍수 참사에 안타까운 마음을 전하며 피해자들의 안전을 기원했다.

검비르는 27일 자신의 사회관계망서비스에 "네팔 사람으로서 지금 네팔 곳곳에서 발생하고 있는 홍수 피해 소식에 마음이 너무 아프다"고 게재했다.

이어 "하루빨리 물이 빠지고 피해를 입은 모든 분들이 안전하게 일상으로 돌아갈 수 있기를 바란다"며 "더 이상의 인명 피해와 재산 피해가 없도록, 그리고 모든 가족들에게 평안과 희망이 함께 하기를 진심으로 기도한다. 네팔을 위해 기도해 달라"고 덧붙였다.

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앞서 JTBC '비정상회담'에 출연한 네팔 출신 작가 겸 방송인 수잔 샤키야 역시 고국의 피해 소식을 전하며 실종된 한국인들의 무사 귀환을 기원하고, 위로와 기도를 당부했다.

그는 "네팔 라수와 지역을 강타한 참혹한 홍수로 피해를 입은 모든 분들, 사랑하는 가족을 잃었거나 아직 실종된 이들의 가족들에게 깊은 위로와 기도를 전한다. 특히 실종된 한국 국민들의 빠른 구조를 기원한다"고 밝혔다.

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그러면서 "이번 사태는 히말라야 전역에서 빙하호 붕괴 홍수(GLOF), 산사태, 그리고 기후변화와 연관된 다양한 자연재해의 위험이 점점 커지고 있음을 보여준다"며 "당시 구조된 한 노인의 인터뷰에 따르면 10년 만에 처음 보는 홍수라고 밝혔을 정도"라고 전했다.

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이어 "네팔과 한국 국민, 또 실종된 분들을 위해 잠시만 기도해 달라. 나도 네팔어-한국어 통역이나 현지 채널 연결 등으로 돕겠다"고 덧붙였다. 또 "걱정해서 연락 주신 분들께도 감사하다는 말씀을 전한다. 다행히 내 고향인 카트만두는 위 지역에서 멀리 떨어져 있어서 피해가 없다"고 알렸다.

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한편 지난 26일 네팔 북부 바그마티주 일대에서 발생한 대규모 홍수로 인해 165명이 숨지고, 826명이 실종된 것으로 전해졌다. 전체 실종자 가운데 외국인은 600명가량이며, 이 지역에서 수력발전소를 건설하던 한국남동발전과 두산에너빌리티 소속 한국인 9명도 연락이 끊긴 상태다.

검비르는 한국에서 배우 겸 사업가로 활동하고 있다. 지난해 방송된 MBC '태어난 김에 세계일주' 네팔 편에서는 현지 코디네이터로 활약했다. 또 MBC 에브리원 '어서와 한국은 처음이지?'를 통해 '태계일주'에서 인연을 맺은 네팔 소년 타망과 라이를 한국에 초대해 특별한 시간을 보내기도 했다.