논란의 '뼈말라' 아이돌 유행 속…설아 "일주일에 2번씩 응급실行, 어떻게 그 몸으로 사냐"

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[스포츠조선 이우주 기자] 우주소녀 설아가 극한이었던 아이돌 활동기를 돌아봤다.

26일 유튜브 콘텐츠 '뭐먹고사냐'에서는 '2016년하면 떠오르는 그 노래'라는 제목의 영상이 게재됐다.

2016년 유행했던 패션을 그대로 고증한 채 나타난 설아는 2016년 유행했던 아이돌의 노래들을 들었다. 트와이스, 여자친구 등의 무대를 본 설아는 "여자친구 분들 때문에 그때는 청순 콘셉트가 유행했다"고 밝혔다.

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그러면서 설아는 "이때 아이돌 분들은 극도로 마르진 않았다. 보면 물론 너무 날씬하다. 카메라에 이렇게 나오는 정도면. 그래도 건강해 보이고 예쁘게 날씬한 느낌인데 요즘은 너무 마르셔서 어떻게 이 몸으로 삶을 영위하는지. 그래서 볼 때마다 아슬아슬하다. 물론 나도 활동할 때는 극도로 말랐을 때도 있고 내가 원해서 그런 건 아니었지만 그때 몸이 얼마나 힘들었는지 안다"고 털어놨다.

설아는 "'부탁해' 활동 ?? 일주일에 두 번씩 응급실에 갔다. 그때 제가 제일 말랐을 때였는데 체중이 43kg까지 나갔다. 맨날 쓰러지고 대기실 같은 데 누워서 무대에 서거나 촬영할 때만 일어나고 그 외에는 전부 쓰러져있었다"며 "이때는 마른 게 덜했다. 음악방송 보면 날씬하고 예쁘다 정도인데 지금은 다들 말랐더라. 물론 날씬하면 좋지만 너무 걱정된다"고 털어놨다.

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최근 아이돌 사이에서는 뼈가 도드라질 정도로 마른 체형을 뜻하는 이른바 '뼈말라' 몸매가 유행처럼 번지면서 우려의 목소리가 나오고 있다. 특히 컴백과 활동을 앞두고 극단적인 식단 관리와 체중 감량을 하는 아이돌들이 늘면서, 지나치게 마른 체형이 미의 기준처럼 소비되는 것에 대한 지적도 이어지고 있다. 단순히 마른 몸매를 선호하는 것을 넘어 건강 상태를 걱정해야 할 정도로 체중이 급격히 감소한 모습이 공개되는 경우도 있다.

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레드벨벳 웬디는 최근 눈에 띄게 야윈 모습으로 건강 이상설까지 불거졌다. 이후 걱정을 넘어 외모와 체형을 대상으로 한 조롱과 품평이 이어지자 소속사 측은 "최근까지도 아티스트의 외모와 신체를 대상으로 한 악의적인 품평 및 비하, 성적 대상화를 비롯한 성희롱성 게시물과 댓글이 지속적으로 확인되고 있다"며 법적 대응을 시사했다.

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wjlee@sportschosun.com