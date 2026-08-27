이성미, 남편과 23년째 각방 생활 "합방하고 싶어도 못 해"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 개그우먼 이성미가 남편과 23년째 각방 생활 중이라고 밝혔다.

26일 유튜브 채널 '김지선 김효진의 그래쪄'에는 '부부끼리 휴대폰 비밀번호 공유한다vs안 한다 (w. 이성미)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 이성미는 부부의 합방에 대한 이야기가 나오자 "나는 각방 쓴 지 오래됐다. 23년 차"라고 말했다. 이어 "남편하고 따로 자야 되기 때문에 집 보러 갈 때 꼭 방이 하나 더 있나 확인한다"고 덧붙였다.

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이성미는 각방을 하게 된 이유 중 하나로 코골이를 꼽았다. 그는 "나이 들면 합방하고 싶어도 못 하는 게 일단 코를 많이 곤다"며 "(수면 무호흡증이라)내가 얼마나 놀라는지 모른다. 그러면 잠을 못 잔다"고 털어놨다.

그러면서 "또 코 골고 방귀도 많이 뀐다. 나이 들면 힘 있는 방귀가 아니라 피식 샌다"고 말해 웃음을 자아냈다. 이어 "나는 아직 방귀를 안 텄다"고 말해 놀라움을 안겼다.

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김지선 역시 "나도 안 텄다. 우리 남편도 안 텄다. 그래서 나랑 있다가 씻으러 들어가면 대포 소리가 난다"고 말해 폭소케 했다.

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이성미는 "나는 나이 든 사람으로서 여자는 여자, 남자는 남자의 숨겨져 있는 비밀을 늘 감추고 사는 여인의 모습이 아름다워 보인다"며 부부 사이에도 지켜야 할 선이 있다고 강조했다.

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각방 생활의 또 다른 이유로는 서로 다른 수면 패턴을 들었다. 이성미는 "시차가 다르다. 나는 되도록 일찍 자고 일찍 일어나려고 하고, 남편은 아무 때나 자고 아무 때나 눈뜬다"고 밝혔다.

이에 김효진은 "각방 쓴 이유 중 하나가 온도가 둘이 안 맞는다더라"고 말했다.

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그러자 김지선은 부부가 온도 차이 때문에 겪은 고충을 토로했다. 그는 "여름에 에어컨 트는데 나는 바람이 얼굴로 바로 오면 바로 기관지 문제가 생기고 뼈가 시리다. 그래서 에어컨에 담요를 얹어놨다"며 "각방은 못 쓰고 남편하고 나하고 침대 따로 쓰는데 에어컨은 가운데로 같이 오니까 못 거 같아서 담요를 올려놨는데 서낭당 같다"고 말해 웃음을 자아냈다.