병상 누웠던 이연걸, 1년 만에 확 달라졌다…63세에도 '날렵한 손놀림'

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[스포츠조선 이지현 기자] 한때 건강 이상설과 사망설까지 끊이지 않았던 중화권 액션 스타 이연걸(63)이 한층 건강해진 모습으로 팬들 앞에 섰다.

이연걸은 27일 자신의 소셜미디어를 통해 짧은 영상을 공개하며 근황을 알렸다.

공개된 영상에서 이연걸은 검은 머리에 뿔테 안경을 착용한 채 카메라 앞에 등장했다. 특히 눈길을 끈 것은 여전히 녹슬지 않은 그의 움직임이었다. 이연걸은 액션 스타다운 빠른 손놀림을 선보였고, 손을 움직일 때마다 손바닥 위에 각종 음식이 등장하는 장면을 연출했다.

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마지막에는 반전도 있었다. 계속해서 음식이 나타날 것처럼 손을 움직였지만 이번에는 빈 그릇만 남았고, 이연걸은 아쉬운 듯한 표정을 지어 웃음을 자아냈다.

짧은 영상이지만 팬들에게는 더욱 반가운 근황이다. 지난해까지만 해도 이연걸의 건강을 둘러싼 우려가 컸기 때문이다.

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이연걸은 2025년 8월 병원 침대에 누워 있는 사진과 수술실로 이동하는 모습을 직접 공개했다. 당시 그는 "또 한 번 예상하지 못한 시련을 겪었다"는 취지의 글을 남겨 팬들을 놀라게 했다.

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이후 이연걸은 자신의 상태를 '하드웨어 문제'에 빗대며 수술을 받았다는 사실을 알렸다. 그는 같은 해 4월 자신의 목 오른쪽에서 딱딱한 혹을 발견했고, 초음파와 CT, 조직검사 등을 거쳐 종양을 확인했다고 설명했다.

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결국 8월 종양 제거 수술을 받았으며, 수술 후 조직검사에서는 100% 양성이라는 결과가 나왔다고 직접 밝혔다. 수술을 마친 뒤에는 국수를 먹는 사진까지 공개하며 팬들을 안심시켰다.

이연걸은 오랜 기간 건강 이상설에 시달려 왔다. 과거 갑상선 기능 항진증을 진단받아 약물 치료를 받아왔으며, 무술 선수와 액션 배우로 활동하면서 입은 여러 부상으로 건강에 대한 우려가 제기되기도 했다.

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특히 한때 이전보다 수척해진 모습이 공개되면서 온라인상에서는 근거 없는 사망설까지 반복적으로 확산됐다. 2023년에는 중국에서 또다시 사망설이 퍼지자 이연걸이 대만에서 열린 행사에 직접 모습을 드러내 "나는 아직 죽지 않았다"고 농담하며 황당한 루머를 일축하기도 했다.

그런 가운데 지난해 종양 제거 수술까지 받으면서 그의 건강 상태에 다시 관심이 집중됐지만, 이번에는 빠른 손놀림을 선보일 만큼 활기찬 모습으로 등장해 팬들의 걱정을 덜었다.

1963년생으로 올해 63세인 이연걸은 무술 선수로 활동한 뒤 배우로 전향했다. 1982년 영화 '소림사'를 통해 스타덤에 올랐으며 '황비홍' 시리즈, '동방불패', '의천도룡기', '정무문' 등 수많은 작품을 통해 중화권을 대표하는 액션 스타로 자리매김했다.

이후 할리우드로 활동 영역을 넓혀 '리썰 웨폰4', '로미오 머스트 다이', '익스펜더블' 시리즈 등에도 출연했다. 현재는 싱가포르 국적을 보유하고 있다.

olzllovely@sportschosun.com