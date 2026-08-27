74세 이계인, 39세 입양 아들 향한 애정 “아직도 예뻐 죽어”

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 이계인이 남양주에서 보내고 있는 전원생활을 공개했다. 넓은 마당을 갖춘 집에서 생활하는 가운데, 아내와는 각자의 공간에서 지내고 있다고 밝혀 눈길을 끌었다.

지난 26일 채널 '김영옥'에는 '74살 남동생 이계인의 전원일기(+450평 땅공개)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 김영옥은 이계인의 남양주 집을 직접 방문했다. 이계인은 약 30평과 20평 규모의 주택 두 채가 있는 곳에서 지내고 있으며, 집 주변으로는 약 400평에 달하는 넓은 마당이 자리하고 있다고 설명했다.

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집을 둘러보던 김영옥은 이계인에게 아들의 나이를 물었다.

이계인은 "우리 아들은 39세다. 아직도 예뻐 죽겠다. 그리고 손주도 '할아버지 건강하세요'라며 날 챙긴다. 그러면 힘이 생기는 것 같고 세상 행복하다"고 말했다.

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집에는 이계인 홀로 있었다. 김영옥이 "안사람하고 여기서는 안 살지?"라고 묻자 이계인은 "(시골이랑) 정서가 안 맞는다"고 말했다. 아내가 시골 생활에 적응하지 못하면서 현재는 함께 거주하지 않고 있다는 설명이다.

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이계인의 아내는 현재 일산에서 생활하고 있는 것으로 전해졌다. 이계인은 "여의도의 집을 팔고 일산으로 간 것"이라고 밝혔다.

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아내와 떨어져 지내고 있지만 이계인은 혼자 사는 생활에 큰 외로움을 느끼지는 않는다고 했다. 그는 "혼자 외롭다거나 하는 건 전혀 없다"며 "일을 떠나서 닭장 가서 보고, 밤 되면 TV 보고 식구들하고 통화도 한다"고 자신의 일상을 소개했다.

특히 직접 닭을 키우는 재미도 언급했다. 작은 병아리가 자라나는 모습을 지켜보는 것이 전원생활의 즐거움 중 하나라고 전했다.

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한편 이계인은 과거 두 차례 이혼을 경험했다. 첫 결혼과 관련해서는 방송을 통해 당시 결혼이 '사기 결혼'이었다고 밝힌 바 있으며, 전처의 아들을 입양해 직접 키운 사연도 공개한 바 있다.

이후 이계인은 재혼과 파경을 거쳤으며, 2024년에는 현재의 아내와 함께 생활하고 있다고 전했다. 다만 두 사람은 법적인 혼인신고는 하지 않은 상태인 것으로 알려졌다.

tokkig@sportschosun.com