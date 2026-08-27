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74세 이계인, 39세 입양 아들 향한 애정 “아직도 예뻐 죽어”

박아람 기자

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74세 이계인, 39세 입양 아들 향한 애정 “아직도 예뻐 죽어”

[스포츠조선 박아람 기자] 배우 이계인이 남양주에서 보내고 있는 전원생활을 공개했다. 넓은 마당을 갖춘 집에서 생활하는 가운데, 아내와는 각자의 공간에서 지내고 있다고 밝혀 눈길을 끌었다.

지난 26일 채널 '김영옥'에는 '74살 남동생 이계인의 전원일기(+450평 땅공개)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 김영옥은 이계인의 남양주 집을 직접 방문했다. 이계인은 약 30평과 20평 규모의 주택 두 채가 있는 곳에서 지내고 있으며, 집 주변으로는 약 400평에 달하는 넓은 마당이 자리하고 있다고 설명했다.

집을 둘러보던 김영옥은 이계인에게 아들의 나이를 물었다.

이계인은 "우리 아들은 39세다. 아직도 예뻐 죽겠다. 그리고 손주도 '할아버지 건강하세요'라며 날 챙긴다. 그러면 힘이 생기는 것 같고 세상 행복하다"고 말했다.

집에는 이계인 홀로 있었다. 김영옥이 "안사람하고 여기서는 안 살지?"라고 묻자 이계인은 "(시골이랑) 정서가 안 맞는다"고 말했다. 아내가 시골 생활에 적응하지 못하면서 현재는 함께 거주하지 않고 있다는 설명이다.

74세 이계인, 39세 입양 아들 향한 애정 “아직도 예뻐 죽어”

이계인의 아내는 현재 일산에서 생활하고 있는 것으로 전해졌다. 이계인은 "여의도의 집을 팔고 일산으로 간 것"이라고 밝혔다.

아내와 떨어져 지내고 있지만 이계인은 혼자 사는 생활에 큰 외로움을 느끼지는 않는다고 했다. 그는 "혼자 외롭다거나 하는 건 전혀 없다"며 "일을 떠나서 닭장 가서 보고, 밤 되면 TV 보고 식구들하고 통화도 한다"고 자신의 일상을 소개했다.

특히 직접 닭을 키우는 재미도 언급했다. 작은 병아리가 자라나는 모습을 지켜보는 것이 전원생활의 즐거움 중 하나라고 전했다.

한편 이계인은 과거 두 차례 이혼을 경험했다. 첫 결혼과 관련해서는 방송을 통해 당시 결혼이 '사기 결혼'이었다고 밝힌 바 있으며, 전처의 아들을 입양해 직접 키운 사연도 공개한 바 있다.

이후 이계인은 재혼과 파경을 거쳤으며, 2024년에는 현재의 아내와 함께 생활하고 있다고 전했다. 다만 두 사람은 법적인 혼인신고는 하지 않은 상태인 것으로 알려졌다.

tokkig@sportschosun.com

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