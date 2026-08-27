윤용현, 27억 사기당하고 축산업 '제2의 삶'…"일주일에 소 3마리 작업"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 윤용현이 30년간 배우로 활동하며 모은 전 재산 27억원을 사기로 잃은 뒤 육가공업에 뛰어들어 '제2의 삶'을 살고 있는 근황을 공개했다.

지난 26일 유튜브 채널 '양락1번지'에는 '윤용현이 도끼를 든 이유'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 윤용현은 근황을 묻는 질문에 "사기를 당해서 육가공을 시작하게 됐다"고 말문을 열었다.

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평생 배우로 살아왔던 만큼 처음 뛰어든 사업은 쉽지 않았다. 윤용현은 "내가 아는 사업이 아니다 보니 막장이 된 거다"라며 "결국은 내가 칼 들고 작업장에 들어가고, 직접 트럭 운전하면서 배달 다녔다"고 당시를 회상했다.

이어 "벌었던 돈 그냥 한 번에 날렸다. 한 십몇 억 정도는 그냥 한방이었다"고 털어놔 안타까움을 자아냈다.

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앞서 윤용현은 여러 방송을 통해 믿었던 지인에게 사기를 당해 30년간 배우 생활을 하면서 벌어들인 전 재산 27억원을 잃었다고 밝힌 바 있다.

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경제적으로 벼랑 끝까지 몰렸지만 뜻밖의 계기로 재기의 발판도 마련됐다.

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윤용현은 "그때는 다 날아가기 일보 직전이었는데 이 사건이 여러 콘텐츠와 방송에 나갔다"며 "그러면서 메인 방송에서 한번 제안을 하면서 사연이 알려졌다"고 설명했다.

이어 "마지막으로 지푸라기 하나라도 잡는 심정이었다"며 자신의 사연이 방송 등을 통해 널리 알려진 이후 판매하던 고기도 함께 주목받으며 주문량이 늘었다고 밝혔다.

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육가공업에 직접 뛰어들어 칼을 잡고 트럭을 몰았던 윤용현은 이제 자신의 식당까지 운영하고 있다.

그는 지난 3월 문을 연 식당을 언급하며 "나는 100% 홍성한우를 쓴다. 내가 고향이 홍성"이라고 남다른 고향 사랑을 드러냈다.

사업 규모도 눈길을 끌었다. 윤용현은 "일주일에 한두 마리, 많을 때는 세 마리 정도 잡고 다 작업해서 보내드린다"고 설명했다.

거액의 사기 피해 이후 생계를 위해 시작했던 육가공이 이제는 새로운 직업이 된 셈이다.

이날 윤용현은 자신이 배우로 활동하면서 유독 악역을 많이 맡게 된 이유도 유쾌하게 털어놨다.

드라마 '왕초', '야인시대' 등에서 강렬한 악역 연기를 선보였던 그는 "난 살면서 누구 한 번 때려본 적도 없는데 드라마에서는 사람을 많이 때리기도 하고 많이 죽였다"고 말했다.

그러면서 "홍성에서는 이 정도 얼굴이면 잘생겼다고 생각해서 배우가 된 거다"라며 "그런데 내 동기가 안재욱이고, 앞 기수가 차인표다. 또 그 앞 기수가 장동건이다. 그러니까 나는 깡패 역을 맡게 된 것"이라고 말해 웃음을 안겼다.

윤용현에 따르면 그동안 맡은 배역의 약 90%가 악역이었다. 그는 "'야인시대'에서도 김두한이 선역 아니냐. 그런데 나는 행동대장으로 나와서 다 죽였다"고 너스레를 떨었다.

배우로 30년을 살며 모은 재산을 사기로 잃는 큰 위기를 겪었지만 생소했던 육가공업에 뛰어들어 직접 칼을 잡고 배달까지 하며 버텨낸 윤용현. 이제는 일주일에 많게는 소 세 마리를 작업하고 자신의 한우 식당까지 운영하며 새로운 삶을 이어가고 있다.

narusi@sportschosun.com