'♥정을영과 사실혼' 박정수, 아들 정경호 결혼 언급에 발끈.."신발 날릴까"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 박정수가 정경호를 결혼 상대로 탐내는 제작진에 발끈하는 모습을 보여 웃음을 안겼다.

26일 유튜브 채널 '웬만해선 정수를 막을 수 없다'에는 '세트당 200만 원? 박정수 사모님 룩의 세계 옛날 드라마 속 그 옷…박정수가 다시 입어봤습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 박정수는 20년 지기 친구가 운영하는 양평의 대형 갤러리 카페를 방문했다. 남한강 뷰를 감상할 수 있는 넓은 야외 공연장과 테라스가 펼쳐지자 제작진은 감탄을 금치 못했다.

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박정수는 "이런 데 안 와봤냐"고 물었고, PD는 "너무 예쁘다"며 연신 감탄했다.

이에 박정수가 "너 여기서 결혼할래?"라고 묻자 PD는 곧바로 답했다. 이어 박정수가 "내가 (카페 사장에게) 결혼식 해주라고 얘기하겠다"고 하자, PD는 "정경호 오빠랑(하고 싶다)"며 농담했다.

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이를 들은 박정수는 그 자리에서 갑자기 신발을 벗어 들어 올리며 욱하는 모습을 보여 웃음을 자아냈다. 이어 "신발 한 번 날릴까"라고 말해 또 한 번 폭소를 안겼다.

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한편 박정수는 1975년 사업가와 결혼해 두 자녀를 뒀으나 합의 이혼했다. 이후 2001년부터 배우 정경호의 부친인 정을영 PD와 25년째 사실혼 관계를 유지하고 있다.

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박정수는 그동안 여러 방송을 통해 정경호를 친아들처럼 아끼며 각별한 애정을 드러낸 바 있다. 박정수는 "(정경호는) 자랑할 게 많다. 스윗하고 행복하려고 노력하는 사람"이라며 "부모 입장에서는 모든 일을 긍정적으로 하려고 해서 힘들지 않을까 싶다. 그런데 본인은 안 그렇다고 하더라. 행복 지수가 높다"고 자랑했다.