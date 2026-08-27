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윤일상, 박진영과 불화설 해명 "그 정도로 친하지 않아, 동업도 제안했지만…"

이우주 기자

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윤일상, 박진영과 불화설 해명 "그 정도로 친하지 않아, 동업도 제안했지만…"

[스포츠조선 이우주 기자] 작곡가 윤일상이 가수 박진영과의 불화설을 해명했다.

윤일상의 유튜브 채널에서는 26일 '최초 공개 JYP와 일상의 불화설'이라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

유세윤과 뮤지는 박진영과 함께한 곡 '이태원 프리덤'을 언급하며 "재밌는 게 이 곡에 대해서 얘기할 때 형을 만났다. 진영이 형이랑 맥주 마시면서 '우리 어떤 콘셉트'를 할까 얘기하는 날 형을 만났다"고 밝혔다. 윤일상은 "근데 왜 기억이 안 나지?"라고 놀랐고 유세윤은 "형이랑 진영이 형이랑 인사를 땐땐하게 하시길래 '두 분이 별로구나' 싶었다"고 폭로했다.

윤일상, 박진영과 불화설 해명 "그 정도로 친하지 않아, 동업도 제안했지만…"

이에 윤일상은 "아니"라고 손사래를 치며 당황했고 뮤지는 "내가 기억하기로는 나이대가 비슷하신데 호칭이 정확히 정리가 안 되셨던 걸로 기억한다"고 밝혔다.

유세윤은 "어색하게 인사해서 '둘이 뭔가 안 좋은가 보다'(라고 생각했다)"라고 몰아갔고 윤일상은 "그 정도로 친하지 않다"고 해명에 나섰다. 윤일상은 "왔다 갔다 하면서 보고 나 같은 경우는 '내가 네트워크'할 때 회사를 같이 할까 싶어서 제안도 했다"고 밝혔다.

뮤지는 "내가 네트워크가 조PD형이랑 같이 한 거 아니냐"고 놀랐고 윤일상은 "내가 네트워크를 내가 만든 것"이라 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

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