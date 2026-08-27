윤일상, 박진영과 불화설 해명 "그 정도로 친하지 않아, 동업도 제안했지만…"

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[스포츠조선 이우주 기자] 작곡가 윤일상이 가수 박진영과의 불화설을 해명했다.

윤일상의 유튜브 채널에서는 26일 '최초 공개 JYP와 일상의 불화설'이라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

유세윤과 뮤지는 박진영과 함께한 곡 '이태원 프리덤'을 언급하며 "재밌는 게 이 곡에 대해서 얘기할 때 형을 만났다. 진영이 형이랑 맥주 마시면서 '우리 어떤 콘셉트'를 할까 얘기하는 날 형을 만났다"고 밝혔다. 윤일상은 "근데 왜 기억이 안 나지?"라고 놀랐고 유세윤은 "형이랑 진영이 형이랑 인사를 땐땐하게 하시길래 '두 분이 별로구나' 싶었다"고 폭로했다.

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이에 윤일상은 "아니"라고 손사래를 치며 당황했고 뮤지는 "내가 기억하기로는 나이대가 비슷하신데 호칭이 정확히 정리가 안 되셨던 걸로 기억한다"고 밝혔다.

유세윤은 "어색하게 인사해서 '둘이 뭔가 안 좋은가 보다'(라고 생각했다)"라고 몰아갔고 윤일상은 "그 정도로 친하지 않다"고 해명에 나섰다. 윤일상은 "왔다 갔다 하면서 보고 나 같은 경우는 '내가 네트워크'할 때 회사를 같이 할까 싶어서 제안도 했다"고 밝혔다.

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뮤지는 "내가 네트워크가 조PD형이랑 같이 한 거 아니냐"고 놀랐고 윤일상은 "내가 네트워크를 내가 만든 것"이라 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com