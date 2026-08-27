고영욱, '강연료 1500만원' 박위 저격…"나도 책 내고 교도소 강연이나 해볼까"

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[스포츠조선 김준석 기자] 룰라 출신 고영욱이 최근 KTX 낙상 사고 영상 공개로 논란의 중심에 선 유튜버 박위를 공개적으로 언급했다.

고영욱은 27일 자신의 SNS에 "나도 전국 교도소 돌며 강연이나 해 볼까…(다른 데선 써주지 않을 테니…)"라는 글을 올렸다.

이와 함께 박위가 2시간 강연에 1500만원의 강연료를 받았다는 내용이 담긴 기사를 캡처해 게재했다.

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최근 박위를 둘러싼 논란과 강연료 이슈를 겨냥한 것으로 풀이된다.

박위는 최근 KTX에서 하차하던 중 휠체어와 함께 넘어지는 사고를 당했던 당시 CCTV 영상을 자신의 유튜브 채널 '위라클'을 통해 공개했다가 거센 비판에 직면했다.

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해당 사고는 박위의 하차를 돕던 사회복무요원이 휠체어를 옮기는 과정에서 발생한 것으로 알려졌다.

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이후 사고 당시 CCTV 영상과 사회복무요원이 사과하는 모습 등이 콘텐츠에 포함되면서 논란이 확산됐다.

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고의성이 확인되지 않은 사고인 데다 현장에서 사과까지 이뤄졌는데, 해당 장면을 100만명 이상의 구독자를 보유한 채널에 공개하는 것이 적절했느냐는 지적이 이어졌다.

결국 박위는 해당 영상을 삭제하고 사과의 뜻을 밝혔다. 그러나 이후 예정됐던 강연 일정이 잇따라 취소되고 강연료를 둘러싼 내용까지 알려지는 등 후폭풍이 계속되고 있다.

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이런 가운데 고영욱은 박위의 강연료를 다룬 기사를 직접 공유하며 자신의 수감 생활까지 소재로 꺼냈다.

고영욱은 "일단 책부터 내고…"라며 "전에 교도소에서 수감 생활 초반에 '음악의 신' 박준수 PD와 이상민이 접견을 왔었다. '음악의 신' 촬영 중간에 아쉽게 하차하게 된 터라"라고 당시를 떠올렸다.

이어 "박 PD가 나한테 '형, 여기서 지내면서 유머 잃지 마'라고 했었다"며 "그때 분위기를 좀 밝게 해 보겠다고 내가 '책이나 내볼까…' 그러면서 제목은 '룰라에서 전자XX까지'라고 농담하니 옆에 있던 교도관마저 폭소를 터뜨렸었다"고 주장했다.

자신의 범죄 전력과 수감 생활까지 소재로 삼아 박위의 강연 활동을 비꼰 셈이다.

고영욱은 2013년 미성년자들을 성폭행·강제추행한 혐의로 대법원에서 징역 2년 6개월을 확정받았다. 신상정보 공개·고지 5년과 위치추적 전자장치 부착 3년 명령도 받았다. 이후 형기를 마치고 출소했다.

출소 이후 SNS 등을 통해 간헐적으로 근황과 자신의 생각을 전해 온 고영욱이 이번에는 논란이 한창인 박위를 공개적으로 언급하면서 또 한 번 시선을 끌고 있다.

narusi@sportschosun.com