'네온 어비스 2', 얼리 액세스 끝내고 협동 플레이 앞세워 정식 출시 예고

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픽셀 아트와 사이버펑크, 신화를 결합한 로그라이크 액션 게임 '네온 어비스 2'가 얼리 액세스를 마치고 정식 출시를 준비한다. 4인 협동 플레이를 핵심 재미로 내세운 만큼, 혼자 반복해서 공략하는 로그라이크 장르에 여럿이 함께 난투를 벌이는 재미를 더한 것이 차별점이다.

스마일게이트는 비우 게임즈가 개발한 '네온 어비스 2'의 PC 정식 출시를 예고했다고 27일 밝혔다. 지난해 얼리 액세스로 출시된 '네온 어비스 2'는 독일 쾰른에서 열린 게임스컴 2026의 '퓨처 게임스 쇼'를 통해 신규 트레일러를 공개하며 정식 버전 출시 소식을 알렸다.

게임의 무대는 사이버펑크와 신화가 뒤섞인 '어비스(심연)'다. 이용자는 뉴 아테네에서 쓰러진 뒤 심연으로 향하게 되고, 동반자 해치몬과 함께 새로운 신과 오래된 신들을 상대로 복수의 여정을 펼친다.

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얼리 액세스 기간에는 이용자 의견을 게임에 꾸준히 반영했다. '치명적인 카니발', '빛을 훔치는 그림자' 등 대형 업데이트를 통해 신규 보스와 무기 등급 및 접사, 에이전트, 플레이 모드를 추가하면서 게임의 외형과 전투 콘텐츠를 계속 확장했다.

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특히 4인 협동 난투는 '네온 어비스 2'의 방향성을 보여주는 핵심 요소다. 근접 무기와 원거리 화기를 자유롭게 조합해 각자의 전투 방식을 만들 수 있으며, 여러 이용자가 함께 움직이는 과정에서 로그라이크 특유의 반복 플레이에 협동과 변수라는 요소가 더해진다.

정식 출시를 앞두고 국내 이용자를 겨냥한 지원도 이어간다. 스마일게이트는 현지 마케팅과 함께 한국어 번역 품질을 개선하며 국내 이용자와의 접점을 넓힐 계획이다. 얼리 액세스 단계부터 국내 게임 커뮤니티에서 관심을 받아온 만큼 정식 버전에서는 그동안 쌓인 이용자 피드백을 얼마나 완성도 있게 반영했는지가 중요한 평가 기준이 될 전망이다.

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'네온 어비스 2'는 얼리 액세스를 거치며 콘텐츠를 확장해 온 만큼, 정식 출시가 사실상 새로운 출발점이라기보다 그동안의 개발 성과를 하나의 완성된 형태로 선보이는 자리가 될 것으로 보인다. 특히 협동 플레이를 중심에 둔 만큼 정식 버전 이후에도 이용자들이 반복해서 즐길 만한 콘텐츠와 조합의 다양성을 얼마나 유지하느냐가 장기 흥행의 관건이 될 것으로 예상된다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com