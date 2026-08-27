만화 읽고 게임하고 코딩까지…넥슨, ‘헬로메이플 2’ 연계 콘텐츠 선보여

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넥슨이 만화로 접한 이야기를 직접 플레이하고 코딩까지 해볼 수 있는 교육 콘텐츠를 '헬로메이플'에 추가했다. 게임을 활용한 코딩 교육의 범위를 단순한 블록 코딩 체험에서 콘텐츠 소비와 창작이 결합된 형태로 넓히는 모습이다.

넥슨은 27일 코딩 사고력 과학 만화 '헬로메이플 2'와 연계한 신규 월드 2종을 '헬로메이플' 플랫폼에 선보였다고 밝혔다. 지난 4월 서울문화사와 함께 '헬로메이플'을 출간하고 연계 월드 3종을 공개한 데 이어 이번에는 '헬로메이플 코믹스2'를 추가했다. 만화의 주요 에피소드를 게임 콘텐츠로 옮겨 독서와 코딩 학습을 함께 경험할 수 있도록 구성했다.

신규 월드는 전투를 중심으로 한 '퀘스트1·스누비의 분노를 잠재워라'와 추리를 소재로 한 '퀘스트2·명탐정, 단서를 찾아라' 등 2종이다. 이용자는 만화 속 캐릭터가 돼 적과 전투를 벌이거나 곳곳에 숨겨진 단서를 찾으며 책에서 읽었던 이야기를 직접 따라갈 수 있다.

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여기에 '리메이크' 기능을 활용하면 월드를 구성하는 코딩 블록을 직접 살펴보고 수정할 수도 있다. 완성된 콘텐츠를 소비하는 데 그치지 않고, 기존 월드를 자신의 아이디어에 맞게 바꿔보면서 코딩 원리를 익히는 방식이다.

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학교와 교육기관에서 활용할 수 있도록 수업용 지도서도 각 월드와 함께 제공한다. 넥슨은 이를 통해 교사가 게임 콘텐츠를 활용해 코딩 수업을 진행할 수 있도록 지원할 계획이다. '헬로메이플'은 2024년 9월 정식 출시된 블록 코딩 플랫폼이다. '메이플스토리' IP를 활용해 누구나 기초적인 코딩 원리를 쉽게 접할 수 있도록 개발됐으며, 학교와 교육기관과의 협업을 통해 디지털 교육 현장에서도 활용되고 있다.

이번 콘텐츠의 특징은 코딩을 별도의 학습 과제로 떼어놓지 않고 익숙한 캐릭터와 이야기 안에 녹였다는 데 있다. 만화를 읽고, 게임으로 이야기를 체험한 뒤, 다시 코딩 블록을 수정해 자신만의 결과물을 만드는 흐름이 가능해지면서 '헬로메이플'이 게임 IP를 활용한 교육 플랫폼으로 확장되는 움직임이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com