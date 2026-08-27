블록체인 기술 적용된 로그라이크 디펜스 게임 '악마단 돌겨억!' 9월 위믹스 플레이 통해 글로벌 출시

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위메이드의 블록체인 게임 플랫폼 '위믹스 플레이'가 모바일 로그라이크 디펜스 게임 '악마단 돌겨억!'을 앞세워 글로벌 게임 라인업을 넓힌다. 기존 모바일게임에 블록체인 요소를 결합한 버전으로, 170여 개국을 대상으로 서비스에 나선다.

위메이드는 27일 '악마단 돌겨억!'이 오는 9월 위믹스 플레이를 통해 정식 출시된다고 밝혔다. 한국을 비롯한 일부 국가는 서비스 대상에서 제외된다.

라이트컨이 개발한 '악마단 돌겨억!'은 지난해 7월 국내외 시장에 출시된 로그라이크 디펜스 캐주얼 게임이다. 이번에는 블록체인 기술을 적용한 버전으로 위믹스 플레이에 온보딩된다.

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게임의 목표는 지옥의 평화를 지키는 것이다. 이용자는 각기 다른 특성과 스킬을 가진 악마를 소환해 성벽을 방어하고, '특수 강화'와 '보물'을 조합해 전투력을 높여야 한다. 강력한 적이 몰려오는 상황에서는 '각성의 별' 스킬을 활용해 웨이브를 막아낼 수 있다.

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블록체인 게임으로서의 보상 체계도 마련했다. 이날부터 시작된 사전예약에서는 누적 예약 인원 달성과 친구 초대 이벤트 등을 통해 '앰버 토큰(AMBER Token)'과 '플레이 토큰(PLAY Token)'을 지급한다. 획득한 토큰은 '위믹스 플레이' 웹샵의 전용 상점에서 게임 아이템을 구매하는 데 사용할 수 있다.

이번 출시에서 눈여겨볼 부분은 이미 서비스 중인 게임을 블록체인 버전으로 확장한다는 점이다. 새로운 게임을 처음부터 블록체인 플랫폼용으로 개발하기보다 기존 게임의 재미와 이용자 기반을 활용하면서 토큰 경제를 결합하는 방식이다. 위메이드 입장에서는 자체 개발작에만 의존하지 않고 외부 게임을 온보딩해 플랫폼의 콘텐츠 폭을 넓히는 전략으로도 읽힌다.

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'악마단 돌겨억!'은 9월 글로벌 정식 출시를 앞두고 사전예약에 들어갔다. 위믹스 플레이는 이번 신작을 포함해 다양한 장르의 게임을 확보하며 블록체인 게임 플랫폼으로서 콘텐츠 경쟁력을 강화한다는 계획이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com