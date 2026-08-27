'허언증 논란 극복' 구혜선 "조금 튀거나 다르다고 욕 먹어, 다른 의견도 받아들일 줄 알아야"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 구혜선이 늦은 나이에 다시 학업에 도전했던 시간을 돌아보며 자신보다 어린 세대에게 오히려 많은 것을 배웠다고 밝혔다.

27일 유튜브 채널 '대통령소속 국가지식재산위원회'에는 '"배우에서 화가, 영화감독에서 특허권자까지" 끝없이 도전하는 이들에게 전하는 이야기'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에는 배우를 비롯해 화가, 영화감독 등 다양한 분야에서 활동해 온 구혜선이 게스트로 출연해 학업에 도전하게 된 계기와 대학 생활에 대한 이야기를 전했다.

구혜선은 연예계 활동을 이어가는 동시에 학업에 대한 도전도 멈추지 않았다. 30대 후반의 나이에 성균관대학교 영상학과에 진학한 그는 2024년 수석으로 졸업하며 남다른 학업 성취를 이뤘다. 같은 해 6월에는 카이스트(KAIST) 과학저널리즘대학원 공학 석사과정에 합격했고, 이후 학업에 매진해 석사과정까지 마쳤다.

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특히 대학 생활 당시에는 자신보다 훨씬 어린 학생들과 함께 공부하며 세대 차이를 몸소 경험했다고. 구혜선은 자신의 존재 자체가 어린 학생들에게 용기가 되기도 했다고 털어놨다.

구혜선은 "제가 학부 졸업 때 저랑 신입생이 20살 차이가 났다. 그때 재수 삼수한 친구들이 자기가 나이가 많다고 고민 상담을 하더라. 그래서 제가 '나를 봐라'라고 하며 같이 공부했다"고 회상했다.

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이어 "제 자체가 용기였다. 그 친구들은 자기들이 굉장히 늦었다고 생각했다. 근데 이제 저라는 존재가 등장하자마자 모든 고민이 사라졌다고 하더라"라고 말하며 웃었다.

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세대차이에 대해서는 "되려 조금 달라진 걸 많이 느꼈다. 스무 살 가까이 차이가 나다 보니까 더 열려 있다"면서 "제가 조금 튀는 행동을 하거나 조금 다른 생각을 하면 비난을 받거나 비판받는 일이 많았는데 20살 어린 친구들은 '다르다'고 인정해주더라. 내게 '그 생각도 그럴 수 있다. 저는 이렇게 생각한다'라고 표현하더라. 너무 놀라웠다"라고 전했다.

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이어 "놀라울 정도로 사고가 열려 있더라. 제가 그 친구들에게 도움을 많이 받았다"면서 "새롭고 유니크하게 사고하고, 다른 사람의 의견을 다르다고 받아들일 수 있는 것을 배웠다"라고 떠올렸다.

한편, 구혜선은 배우로 활동하는 것은 물론 영화감독, 작가, 화가 등 다양한 분야에서 자신의 영역을 넓혀왔다. 최근에는 자신이 직접 발명해 특허를 받은 제품을 선보이며 사업가로서의 행보까지 이어가고 있다.

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구혜선이 이처럼 여러 분야에 도전해온 데에는 자신만의 확고한 방식이 있었다. 그는 최근 MBC '라디오스타'에 출연해 자신을 둘러싼 '허언증' 루머에 대해서도 직접 해명하며, 평소 자신이 목표를 말로 먼저 꺼내는 이유를 설명했다.

당시 구혜선은 "저는 말로 뱉는 편이다. 말로 뱉지 않으면 행동을 안 하고 포기하기 때문에"라면서 "예를 들어 저는 스무 살에 배우로 데뷔했을 때 '전 감독이 될 거예요'라고 얘기했다. 인터넷에 조롱이 많았다. 제가 말을 했기 때문에 이루려고 노력한 거다"고 말했다. 이어 "이후 '난 꼭 (성균관대를) 수석으로 졸업할 거야'라고 했더니 어머니께서 '그렇게 자꾸 말을 하지 마. 말을 내뱉으면 괜히 거짓말하는 사람 같잖아'라고 하셨는데 그걸 이뤄냈을 때 어머니에게 카이스트에 가겠다고 했다"라고 떠올렸다.