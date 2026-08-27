티파니, 초고속 혼인신고한 이유 "변요한♥, 내가 고민할 때 리드해줘..너무 좋다"

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 소녀시대 멤버 겸 뮤지컬 배우 티파니가 배우 변요한과 1년여 교제 끝, 초고속으로 혼인신고를 한 배경을 밝혔다.

27일 '원샷한솔' 유튜브 채널에는 '천재견 토리 입양하겠다는 소녀시대 티파니...'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 시각장애 유튜버 김한솔은 티파니를 만나 이런저런 이야기를 나눴다. 티파니는 최근 자신의 반려견 2마리 외, 변요한의 반려견 1마리까지 가족으로 들이게 됐다며 결혼 후 근황을 전했다.

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또 변요한이 평소 자신을 리드해준다면서 "제가 (무언가) 고민을 할 때 '그냥 가는 거야'라고 하는 리더십이 너무 좋았다"라고 덧붙였다.

그런가 하면 티파니는 결혼을 고민 중인 김한솔에게 "'우리 가는 거야!' 하고 가는 거다. 저는 강남구청에서 혼인신고를 했는데 빨리할 수 있더라. 펜 하나 들고 증인 2명의 사인을 받으면 가능하다"라고 말하기도 했다.

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한편 티파니와 변요한은 2024년 공개된 디즈니+ 시리즈 '삼식이 삼촌'을 통해 인연을 맺었으며 1년 열애 후, 지난 2월 혼인신고를 하며 부부가 됐다. 티파니는 최근 뮤지컬 '유미의 세포들'에 출연했으며 지난 20일 첫 번째 솔로 정규앨범 'Edge Of Calm'(엣지 오브 캄)을 발매했다.

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joyjoy90@sportschosun.com