구혜선, 음악 저작권료 수입 밝혔다 "58곡 작곡, 20년째 꾸준히 들어와"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 겸 사업가 구혜선이 20년간 음악을 작곡하며 저작권을 쌓아왔다고 고백했다.

27일 유튜브 채널 '대통령소속 국가지식재산위원회'에는 '"배우에서 화가, 영화감독에서 특허권자까지" 끝없이 도전하는 이들에게 전하는 이야기'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에는 배우를 비롯해 화가, 영화감독 등 다양한 분야에서 활동해 온 구혜선이 게스트로 출연해 자신의 음악 저작권에 대한 이야기를 꺼내며 뜻밖의 이력을 공개했다.

구혜선은 "사실 저는 배우로 저작권이 있다기보다 음악 저작권이 많이 있다"고 밝혀 궁금증을 자아냈다.

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이어 그는 "비밀리에 작곡가로 활동하고 있다"며 "뉴에이지 음악 작곡을 한 지 20년 정도가 됐고, 58곡 정도가 등록되어 있다"고 고백해 놀라움을 안겼다.

그는 자신의 곡과 관련해 "굉장히 유명한 곡은 없으나, 자신의 곡을 방송국 예능에서 많이 사용한다"고 전했다.

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이어 카페나 병원 등에서도 목소리가 들어가지 않은 배경음악을 선호하는 경우가 많다며 "그래서 꾸준하게 큰 금액은 아니어도 나오고 있다"고 했다.

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이날 구혜선은 저작권을 비롯한 지식재산권을 꾸준히 확보하는 이유와 함께 자신의 '최종 목표'에 대해서도 밝혔다. 화려한 성공이나 거대한 부를 꿈꾸기보다는, 자신이 지금까지 만들어온 것들이 미래의 자신에게 또 다른 자산이 되기를 바란다는 것.

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구혜선은 "최종 목표는 항상 그냥 편안하게 사는 삶이라고 말씀을 드리고 있는데 이런 것들이 사실 제도로 많이 보호되는 세상에서 살고 있지 않냐. 그러면 저는 노인 때 좀 풍요롭지 않을까 그런 생각을 한다"고 했다.

이어 "뭔가 제가 많은 것들을 저작권으로 등록하고 이게 제도로 보호되어 있으면 제가 노년에 돈도 돈이지만 정신적으로 '이거 내가 만든 지식 재산이야' 그런 정신적 풍요가 있지 않을까 하는 생각으로 열심히 하고 있다"고 덧붙였다.

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한편 구혜선은 성균관대학교 영상학과를 졸업한 뒤 카이스트(KAIST) 대학원에 진학하며 학업에도 도전했다. 최근에는 직접 개발한 제품들을 잇따라 시장에 선보이며 벤처 사업가로서 활동 영역을 넓히고 있다. 배우라는 이름에 머무르지 않고 음악, 미술, 영화, 학업, 발명 등 다양한 분야에서 새로운 도전을 이어가고 있는 그의 행보에 관심이 모인다.