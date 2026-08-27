'왕사남' 박지훈 제대로 통했다…'도깨비의세계' 광고 6일 만에 1000만뷰

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배우 박지훈을 앞세운 카카오게임즈의 신작 '도깨비의세계' 광고가 제대로 터졌다. 공개 엿새 만에 조회수 1000만회를 넘어서며 10월 출시를 앞둔 게임의 초반 인지도를 끌어올리는 데 성공했다.

카카오게임즈는 27일 슈퍼캣이 개발중인 2.5D MMORPG '도깨비의세계'의 광고 영상 '반란'이 조회수 1000만회를 돌파했다고 밝혔다.

지난 20일 공개된 '반란'은 박지훈이 외세의 지배를 받는 세상에서 도트 캐릭터들과 함께 반란을 일으키는 과정을 유쾌하게 담은 영상이다. 중세 판타지풍 인물과 한국적인 색채의 귀여운 도트 캐릭터를 한 화면에 배치하고, 박지훈의 강렬한 연기를 더한 이색적인 연출이 눈길을 끌었다.

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게임 광고에서 배우의 출연 자체가 화제가 되는 경우는 적지 않지만, 이번에는 영상의 콘셉트와 박지훈의 캐릭터가 맞물리면서 실제 조회수로 관심을 확인했다는 점이 다르다. 출시를 두 달가량 앞둔 시점에서 6일 만에 1000만뷰를 기록한 만큼 '도깨비의세계'라는 게임 이름을 알리는 데도 적지 않은 효과를 거둔 것으로 보인다.

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카카오게임즈는 여기에 다른 방식의 광고 콘텐츠도 이어가고 있다. 개그맨 윤재웅이 출연한 새로운 '반란' 영상에서는 그의 바이럴 코너 '발리우드'를 패러디해 기존 영상과 다른 웃음 코드를 선보였다.

한국적인 색채를 강조한 콘텐츠도 준비했다. 국악 버추얼 크리에이터 이오몽과 협업해 게임의 분위기를 담은 OST를 공개하고 국악 특유의 사운드를 '도깨비의세계' 세계관에 접목했다. 공식 유튜브 채널을 통한 콘텐츠 공세도 이어진다. 광고뿐 아니라 제작 과정이 담긴 메이킹 영상과 인게임 영상, 컬래버레이션 코스튬 제작 비하인드 등 게임의 특징을 여러 형태로 소개하고 있다.

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'도깨비의세계'는 오는 9월 온라인 쇼케이스를 통해 주요 콘텐츠와 구체적인 서비스 계획을 공개할 예정이다. 정식 출시는 10월을 목표로 하고 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com