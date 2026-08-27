'연정훈♥' 한가인, 주식 고수였네.."조정 직전 다 팔아 세금냈다"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 한가인이 자신의 주식계좌를 공개, 조정 직전 주식을 매도한 사실도 밝혔다.

27일 한가인의 유튜브 채널에는 '한가인이 다음날 바로 산 '주식 전문가 최고민수' 추천 ETF (종목 고르는법)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 한가인은 투자전문가 최고민수에게 주식 강의를 들었다. 4시간여 강의가 끝난 후 한가인은 "계좌를 공개하려 한다"라며 "하이닉스 25주가 있고 평단 152만원이다. 최근에 샀다"이라고 말했다. 이어 "삼성전자 100주가 있고, 평단 24만원이다. 신일전기는 59주, 달바글로벌은 1주가 있다"라고 밝혔다. 그러자 "포트폴리오를 너무 잘 짜셨다. 실적이 좋은 쪽만 골라서 사셨다"라는 반응이 나왔고 한가인은 "언니가 추천해 준 종목들"이라며 웃었다.

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또한 한가인은 "최근 주식이 엄청 조정 받지 않았나. 조정 받기 직전에 모든 주식을 싹 팔았다. 세금을 내야 했다. 주식을 다 팔고 세금을 냈다"라고 말했고, 최고민수는 "다음에는 제가 그쪽(학생 자리)에 앉겠다. 어떻게 해야 고점에 파는 건지"라며 한가인의 뛰어난 매도 타이밍에 감탄했다.

joyjoy90@sportschosun.com