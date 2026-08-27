'쥬얼리' 박정아X이지현, 목숨 걸었던 살인적 스케줄..."타이어 탄내 맡으며 질주"

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 쥬얼리 출신 박정아와 이지현이 전성기 시절 목숨까지 위협할 정도였던 살인적인 스케줄을 떠올렸다.

27일 유튜브 채널 '현생모드퀸지현'에는 '쥬얼리's 언니즈 박정아&이지현 | 이제야 밝히는 그 시절 쥬얼리 활동 비하인드'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 박정아와 이지현은 과거 쥬얼리 활동 당시 사진과 자료를 함께 보며 20여 년 전 추억을 되짚었다.

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특히 전국을 쉴 새 없이 오갔던 전성기 스케줄에 대한 이야기가 나오자 두 사람은 지금으로서는 상상하기 힘든 이동 일화를 쏟아냈다.

박정아는 "대한민국 지도를 볼펜으로 한번 그어봤다. 우리가 다닌 대로 그으면 정말 찢어질 정도였다"며 "서울, 대구, 마산, 부산, 서울, 해남을 다 같이 차에서 다녔다"고 회상했다.

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이어 "차에서 자다가 문을 열어주면 내려서 무대하고, 다시 차에 타서 자고, 또 문을 열어주면 행사했다"며 "기계처럼" 일정을 소화했다고 설명했다.

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식사와 단장도 대부분 이동하는 차 안에서 해결했다. 우동을 먹을 때는 국물이 쏟아지지 않도록 포장 비닐 가운데에만 구멍을 내 젓가락을 넣어 먹었고, 휴대용 가스 고데기로 차 안에서 머리를 손질하다 데이는 일도 있었다고 떠올렸다.

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그중에서도 두 사람의 기억에 강하게 남아 있는 것은 대구에서 마산으로 이동했던 날이었다.

박정아는 "대구에서 마산을 가야 되는데 시간이 너무 부족한 거다. 남은 시간에 평소 걸리는 시간의 절반 만에 가야 했다. 안 그러면 진짜 방송 펑크였다"고 말했다.

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이지현은 당시를 떠올리며 "진짜 타이어 타는 냄새를 맡으면서 갔다"고 거들었다.

당시 현장에서는 쥬얼리가 도착하지 않아 방송이 약 15분가량 지연된 상태였다고 한다. 이동하는 동안에도 현장에서는 매니저에게 계속 연락하며 도착을 재촉할 만큼 긴박한 상황이었다.

결국 가까스로 현장에 도착했지만 운전을 담당했던 매니저는 완전히 녹초가 됐다.

박정아는 "우리가 딱 내려서 무대로 뛰어가는데 매니저 오빠가 차에서 내리다가 바퀴 옆에 털썩 주저앉았다"며 "탄내가 막 나는데 거기에 앉아서 '어떡해'라고 했다"고 회상했다.

그 모습을 뒤로한 채 멤버들은 곧장 무대로 뛰어 올라가야 했다. 이지현은 "진짜 안 되는 스케줄이었다. 5분만 더 늦으면 우리는 진짜 펑크였다"고 당시 상황을 설명했다.

하지만 20여 년이 흐른 지금 두 사람은 당시의 무리한 일정에 씁쓸함을 드러냈다.

박정아는 "이게 뭐라고? 사람 목숨보다 중요한 게 아니잖아"라며 "그 오빠는 우리 네 명의 목숨을 뒤에 싣고 자기 목숨까지 걸고 운전을 한 것"이라고 말했다.

이어 "이제는 그렇게는 안 하지. 그렇게 해서 많이들 지금도 고통을 겪고 있는 사람들도 많으니까"라고 덧붙였다.

두 사람은 당시를 두고 "야만의 시대"라고 표현하기도 했다. 일정이 촉박할 때는 차 안에 있던 경광등을 창문 밖으로 흔들면서 이동한 적도 있었다고 회상했다.

살인적인 스케줄 속에서 멤버들과 매니저는 자연스럽게 '전우' 같은 사이가 됐다. 멤버들은 이동 중 잠을 잘 수 있었지만 장시간 운전해야 하는 매니저가 졸지 않도록 옆에서 이야기를 하거나 잠을 깨워주기도 했다고 한다.

전성기 시절의 고충은 스케줄뿐만이 아니었다. 당시 걸그룹에게 요구됐던 혹독한 체중 관리에 대한 이야기도 나왔다.

박정아는 연습생 시절 "그때 내가 키 168㎝에 55㎏이었다. 그것도 살집이 있는 거였다"며 "다른 친구들은 49㎏, 48㎏ 막 그랬다. 안 빠지는 살을 빼겠다고 얼마나 고생했는지 모른다"고 털어놨다.

이지현 역시 당시 다이어트 때문에 상당한 스트레스를 받았다며 공감했다.

힘겨웠던 시절을 함께 보낸 만큼 두 사람의 우정은 20년이 넘은 지금까지 이어지고 있었다.

이지현은 박정아를 향해 "나는 지금도 정아 언니의 찐팬"이라며 "내가 언니를 너무 사랑하니까 언니를 지켜주고 싶다. 누가 언니한테 안 좋은 말을 하면 가서 싸울 것"이라고 애정을 드러냈다.

박정아 역시 "나도 늘 응원한다"고 화답했다. 수많은 행사장을 오가며 차에서 먹고 자던 시절부터 현재까지 함께해 온 두 사람은 과거를 웃으며 돌아보면서도, 당시 무리한 스케줄에 대해서는 "사람 목숨보다 중요한 건 없다"는 씁쓸한 소회를 남겼다.

narusi@sportschosun.com