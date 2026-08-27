'과즙세연♥' BJ 케이, 수면제 대리처방 사과 "지금은 정상적 처방 받는다"

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[스포츠조선 김소희 기자]인터넷 방송인 BJ 케이가 수면제 대리처방 혐의로 경찰 조사를 받은 사실을 직접 인정하고 사과했다.

BJ 케이는 최근 라이브 방송을 통해 자신을 둘러싼 수면제 대리처방 관련 보도에 대해 입을 열었다. 관련 기사가 보도된 직후 직접 시청자들에게 입장을 밝히며 경찰 조사를 모두 마쳤다고 전했다.

그는 "아시는 분들은 아실 것 같은데, 오늘 수면제 대리 처방 관련한 기사가 떴는데 제가 맞다. 그 부분에 있어서 경찰 조사는 다 받았다"라며 "지금은 정상적으로 (처방을) 하고 있다"라고 밝혔다.

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이어 BJ 케이는 "이런 문제를 만들어서 죄송하다"라며 "성실하게 경찰 조사를 받았고 결과만 나오면 된다"라고 말했다.

자신을 둘러싼 의혹을 부인하기보다는 직접 관련 사실을 인정하고 사과하는 모습을 보였다. 특히 경찰 조사 과정에 성실히 임했으며 현재는 조사를 마친 상태라고 설명했다.

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그러면서 "문제가 맞다. 죄송하다. 방송 켜서 미리 말하고 싶었는데 기사가 먼저 떴다"며 "이틀 전에 경찰 조사가 끝났다"라고 말했다.

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BJ 케이는 재발 방지를 약속하기도 했다. 그는 "다시 똑같은 문제 발생하지 않도록 하겠다"라고 말하며 시청자들에게 고개를 숙였다.

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앞서 27일 이데일리 보도에 따르면 서울 강남경찰서는 지난달 30일 마약류관리에관한법률위반(향정) 혐의로 모 인터넷 방송인 박모 씨를 불구속 입건했다.

경찰은 지난 6월 13일 박 씨가 지인 등으로부터 향정신성의약품인 수면제 등을 대리처방받아 복용했다는 내용의 신고를 접수하고 수사를 진행해온 것으로 알려졌다. 이후 경찰은 수사 끝에 박 씨를 불구속 입건했다.

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해당 보도에서 언급된 박 씨는 BJ 케이인 것으로 알려졌다. BJ 케이 역시 직접 라이브 방송을 통해 관련 사실을 인정하면서 경찰 조사를 받은 상황임을 시청자들에게 알렸다.

한편 BJ 케이는 2012년부터 인터넷 방송을 시작해 현재 구독자 약 70만 명을 보유한 유튜버이자 인터넷 방송인으로 활동하고 있다. 최근에는 유명 BJ 과즙세연과 공개 열애를 밝히며 다시 한번 대중의 관심을 받기도 했다.