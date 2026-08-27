김재중, 도쿄 부촌 단독주택 최초 공개…베개 2개·'핑크 칫솔'에 연애 의혹?

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 김재중이 일본 도쿄 부촌에 위치한 단독주택을 최초 공개한 가운데, 집 안에서 연이어 발견된 '2인용 흔적'에 뜻밖의 연애 의혹까지 받았다.

27일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 'K-POP 아이돌 레전드' 김재중의 일본 생활과 도쿄 집이 최초 공개됐다.

이날 김재중은 현재 약 3년째 거주하고 있는 도쿄의 단독주택을 소개했다. 특히 집이 위치한 곳은 김재중에게 남다른 의미가 있는 동네였다.

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김재중은 "이 집 위치가 저희가 일본 데뷔를 했을 때 살았던 동네다. 그때가 19살이었다"고 밝혔다.

이어 "그때는 스케줄이 끝나면 밖을 못 나갔다. 매니저가 없을 때 밖에 잠깐 나가서 산책했던 장소"라며 10대 시절 일본 활동 당시의 기억을 떠올렸다.

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20여 년이 흘러 다시 같은 동네에 자신의 집을 마련한 김재중은 여유롭게 산책에 나섰다. 하지만 이내 수많은 팬이 몰려들어 사진 촬영을 요청했고, 김재중은 팬들과 일일이 사진을 찍으며 시간을 보냈다. 그는 달라진 자신의 상황에 "이게 성공의 맛이다"라고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

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이어 베일에 싸여 있던 김재중의 도쿄 집 내부가 공개됐다.

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김재중은 "이제 3년쯤 거주했다. 전 집주인이 해외로 나가셔서 그 집을 구매하게 됐다"고 설명했다.

집 안에는 층간 이동을 위한 엘리베이터가 설치돼 있어 출연진을 놀라게 했다. 약 4m에 달하는 높은 층고와 널찍한 천창도 시선을 사로잡았다. 특히 천장에 설치된 창은 직접 개방할 수도 있어 남다른 개방감을 자랑했다.

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화려한 집과 달리 김재중의 생활 방식은 의외로 알뜰했다.

넓은 주방에는 대형 아일랜드 식탁과 무려 5개의 화구를 갖춘 가스레인지가 자리 잡고 있었다. 평소 요리를 즐기는 김재중은 주방을 두고 "제가 제일 좋아하는 공간"이라며 애정을 드러냈다.

김재중은 한국에서 직접 가져온 고춧가루까지 공개하며 "일본에서 활동하면서는 김치를 진짜 담가 먹는다"고 밝혔다.

이어 "일본에서는 김치가 진짜 조금 나오는데 비싸다"며 직접 김치를 담그게 된 이유를 설명했다.

남은 식재료도 허투루 버리지 않았다. 김재중은 사용하고 남은 식재료를 냉동 보관한다며 "한국에 갔다가 다시 일본에 오면 싱싱하게 먹을 수 있다"고 말했다.

심지어 요리에 사용하고 남은 팽이버섯과 양파 등 자투리 채소를 물에 담가 다시 키우고 있었다.

이를 지켜보던 이연복 셰프는 "비싼 집에 사는 사람치고 검소하다"고 감탄했다.

붐 역시 "재산이 1조가 있어도 저렇게 아낀다. 배워야 한다"고 농담을 던졌고, 김재중은 한술 더 떠 "1000조 가자"고 외쳐 웃음을 자아냈다.

하지만 진짜 웃음은 침실 공개에서 터졌다.

넓은 침실을 살펴보던 제작진은 침대 위에 나란히 놓인 베개 2개를 발견했다. 제작진이 "혼자 주무시는 거냐"고 의미심장하게 묻자 김재중은 당황하며 "그럼 누구랑 자냐"고 반문했다.

의심은 여기서 끝나지 않았다.

침대 옆에는 슬리퍼도 2개가 놓여 있었다. 제작진이 다시 의심의 눈초리를 보내자 김재중은 "이건 팬들이 준 거다"라고 적극 해명했다.

결정타는 화장실이었다. 이번에는 핑크색 칫솔이 발견된 것.

또다시 의심이 쏟아지자 김재중은 "이건 세면대 청소용"이라고 즉각 해명했다.

이를 지켜보던 붐은 "애드리브 좋았다"며 김재중의 해명을 믿지 않는 듯한 반응으로 몰아가 웃음을 더했다.

집 3층에는 에탄올 화로까지 갖춘 외부 테라스가 자리하고 있었다. 도쿄 도심에서 여유를 만끽할 수 있는 공간까지 갖춘 집이었지만 김재중은 정작 "외롭다"고 털어놔 또 한 번 웃음을 안겼다.

19살 일본 데뷔 당시 자유롭게 외출조차 하기 어려웠던 동네에서 20여 년 뒤 자신의 단독주택을 마련한 김재중. 엘리베이터와 4m 층고, 개방형 천창을 갖춘 화려한 집부터 자투리 채소까지 다시 키우는 알뜰한 생활, 그리고 난데없는 '핑크 칫솔' 해명까지 공개하며 반전 가득한 도쿄 생활을 보여줬다.

narusi@sportschosun.com