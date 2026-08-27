한고은, 불륜녀 역할 맡더니..눈썹까지 하얗게 변했다 "힘든 장면 찍고 달라져"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 한고은이 불륜녀 역할을 맡은 후 새치가 늘고 눈썹까지 하얗게 변했다고 밝혔다.

27일 한고은의 유튜브 채널 '고은언니 한고은'에는 '회 한 접시 사러 갔다가 수산시장 싹 쓸어온 한고은의 레스토랑급 풀코스 4가지 (남편 기절 수제막장, 노량진)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 한고은은 남편과 노량진 수산 시장에서 장을 본 후 직접 해산물 요리를 해 먹었다. 한고은은 "언젠가 드라마가 끝나고 여유로운 날이 오면 또 한상 차려놓고 꽁냥꽁냥 하고 싶다"라고 말했다.

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남편이 고마움을 전하자, 한고은은 잠시 남편을 보더니 "새치가 많아졌다"라며 자신의 이야기도 꺼냈다. 그는 "나도 드라마를 하면서 새치가 엄청 늘었다. 또 힘든 장면을 촬영한 후 대기실에서 메이크업을 수정했는데 눈썹이 하얗게 변했다고 하더라. 그래서 마스카라로 칠했다. 사람이 너무 마음고생하면 하루아침에 백발이 된다는 말이 그냥 있는 말은 아니라는 생각을 했다""라고 말해 눈길을 끌었다.

한편 한고은은 MBC 드라마 '가족관계증명서'에서 불륜녀 나세리 역을 맡아 열연 중이다.

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joyjoy90@sportschosun.com