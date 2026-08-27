"김창열과 돈 때문에 화해?" 이하늘 발끈…"아직 화해도 안 했다"

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[스포츠조선 김준석 기자] DJ DOC 이하늘이 새 앨범 발매를 앞두고 김창열과 돈 때문에 화해한 것 아니냐는 누리꾼의 주장에 발끈했다.

특히 이하늘은 김창열과 아직 화해하지 않았으며 새 앨범을 함께한다고 말한 적도 없다고 선을 그었다.

이하늘은 최근 자신의 유튜브 채널을 통해 한 누리꾼이 남긴 "김창열이랑 돈 때문에 화해했어?"라는 취지의 댓글을 직접 언급하며 반박에 나섰다.

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오는 11월 새 앨범 발매를 앞둔 상황에서 김창열과의 재결합 또는 화해 가능성을 추측하는 반응이 나오자 직접 입장을 밝힌 것이다.

이하늘은 "내가 언제 창열이랑 같이 한다고 한 적 있니?"라며 "일단 넌 처음부터 틀렸다"고 말했다.

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이어 "이번 앨범 나온다는 소리가 있으니까 그냥 너의 뇌피셜이지"라며 "창열이랑 아무런 얘기 없었다. 창열이랑 아직 화해하지도 않았고, 창열이랑 같이 한다는 말 한 적도 없다"고 강조했다.

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김창열과의 관계를 둘러싼 추측 자체에도 불쾌감을 드러냈다.

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이하늘은 "남들이 화해를 하든 말든 그게 너하고 무슨 상관이냐"며 "일단 네 말은 다 틀렸다. 네 생각은 다 틀렸다"고 목소리를 높였다.

이어 "창열이랑 화해를 하든 안 하든 이건 우리가 알아서 할게"라며 '돈 때문에 화해했냐'는 주장에 대해서도 거친 표현을 사용하며 강하게 불쾌감을 드러냈다.

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그러면서 다시 한번 "이번 앨범 창열이랑 같이 한다고 한 적 없다"고 못 박았다.

이하늘은 동생이자 그룹 45RPM 멤버 이현배가 2021년 사망하면서 김창열이 동생의 죽음에 관련이 있다며 분통을 터뜨렸다. 이하늘에 따르면 이현배는 김창열과 게스트하우스 사업을 함께하기로 했지만 김창열이 돌연 입장을 번복하며 재정난을 겪었다고. 이에 이현배가 배달 아르바이트를 하던 중 사고를 당했고, 돈이 없어 MRI도 찍지 못했다가 후유증으로 세상을 떠난 것이라 주장했다.

3년 넘게 연락하지 않고 지내던 두 사람은 2024년 정재용과 함께 완전체로 모여 화해를 한 듯 보였다. 하지만 지난해 12월 이하늘과 정재용이 김창열을 제외한 채 연말 공연을 개최해 다시 불화설이 피어났다.

narusi@sportschosun.com