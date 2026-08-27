따로 사는 수준..이혜정, 단독주택 2층은 이희준♥ 공간 "난 1층 주방에서 살아" ('홈즈')

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[스포츠조선 이게은기자] 모델 이혜정이 남편 배우 이희준과 집에서 각자의 공간을 쓰고 있다고 밝혔다.

27일 방송된 MBC '구해줘! 홈즈(이하 '홈즈')에는 이현이, 이혜정이 출연했다.

이혜정은 결혼 후 계속 단독주택에 거주 중이라면서 "저는 태어나서 아파트에서 살아본 적이 없다"라고 말했다. 이어 층간 소음 걱정이 없는 점을 단독주택의 장점으로 꼽았다. 8살 아들을 키우기 최적의 환경이라고.

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이현이는 "애들 방학이라 같이 키즈카페를 갔는데, 혜정이 아들은 키즈카페에 처음 가는 거라고 하더라. 우리 애들은 아파트에 살아서 키즈카페에 가야만 뛰어놀 수 있는데, 갈 필요 없으니 그게 부럽더라"라고 말했다.

이희준의 단독주택 살이 만족도에 대해서는 "오히려 남편 때문에 주택에 사는 거다. 남편이 사람을 많이 만나고 오면 쉬고 싶은 공간이 필요한 것 같다"라고 말했다.

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또 "저희는 남편이 1등이어서 2층은 다 남편의 공간이다. 2층에 남편의 작업실, 방, 주방, 거실이 있고 저는 1층 주방에서 거의 산다. 남편은 밥 먹을 때 1층으로 내려와서 밥을 먹는다"라고 말했고 "하숙 아니냐", "거의 따로 사는 정도"라는 반응이 나왔다. 이혜정은 "뭐 행복하다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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한편 이혜정은 지난 2016년 이희준과 결혼, 슬하에 아들 한 명을 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com