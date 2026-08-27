'야노시호♥' 추성훈, 둘째 계획에 선그었다 "나 닮은 아들 나올까봐 무서워"

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[스포츠조선 김소희 기자] 이종격투기 선수 출신 추성훈이 둘째를 갖지 않은 이유를 솔직하게 밝혔다.

27일 추성훈의 유튜브 채널에는 '시부야 참교육 2인조 (ft. 어깨 큰 내 돈생 스윙스)'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 추성훈이 래퍼 스윙스와 만나 운동부터 가족 이야기까지 다양한 주제로 대화를 나누는 모습이 담겼다.

이날 스윙스는 자신의 정관수술 경험을 털어놓으며 자연스럽게 2세 이야기를 꺼냈다.

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스윙스는 "정관수술 했었는데 다시 풀었다"면서 "10년 안에 안 풀면 아예 불임이 되고 1년마다 10%씩 떨어진다. 근데 제가 8년 만에 돌렸다"라고 말했다.

이어 추성훈을 향해 "우리나라 연예인 중 테스토스테론 1위지 않냐"라고 물었다. 갑작스러운 질문에 추성훈은 부끄러운 듯 "그런가?"라고 웃었고, 스윙스는 "모른 척하시는 거냐"라고 놀리며 분위기를 띄웠다.

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그러던 중 스윙스는 추성훈에게 "일부러 둘째 안 가지신 거냐"라고 물었다.

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추성훈은 이에 "처음부터 딸을 가지고 싶었다. 잘돼서 딸이 나왔다. 만약 아들 나왔으면.."이라며 말끝을 흐렸다.

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제작진은 추성훈의 말을 듣고 "형 닮은 아들이었으면 쉽지 않다"라고 말하며 고개를 절레절레 흔들었다. 이에 추성훈 역시 "죽었다. 그래서 무서워서 아들 안 낳고 싶었다. 무서운 성격이 나올까 봐"라고 설명해 웃음을 자아냈다.

한편 추성훈은 일본 톱모델 야노 시호와 2009년 결혼해 슬하에 딸 추사랑을 두고 있다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com