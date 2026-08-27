'백종원♥' 소유진, 어딘가 달라진 얼굴…또 반할 비주얼

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 소유진이 사뭇 달라진 분위기의 근황을 공개했다.

소유진은 27일 자신의 SNS에 "요즘"이라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재하며 일상을 공유했다.

공개된 사진 속 소유진은 각기 다른 스타일링으로 다채로운 분위기를 보여주고 있다.

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특히 눈길을 끄는 것은 한층 화려해진 비주얼이다. 한 사진에서 소유진은 블랙 민소매 상의를 입고 카메라를 바라보며 셀카를 남겼다.

또렷하게 강조한 눈매와 글로시한 립 메이크업, 골드 체인 목걸이가 어우러지며 평소와는 또 다른 강렬한 분위기를 자아냈다.

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또 다른 사진에서는 분위기가 확 달라졌다. 소유진은 카키색 시스루 블라우스에 블랙 팬츠를 매치하고 화이트 컬러 가방으로 포인트를 줬다. 자연스럽게 내려오는 웨이브 헤어까지 더해져 세련되면서도 차분한 매력을 드러냈다.

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스타일링에 따라 전혀 다른 이미지를 보여준 가운데, 변함없이 늘씬한 몸매와 동안 비주얼 역시 시선을 끈다.

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한편 소유진은 2013년 외식사업가 겸 방송인 백종원과 결혼했으며 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.

narusi@sportschosun.com