한기범, 희귀 유전병 투병 중이었다.."父→남동생 심장마비로 떠나, 유전율 50%"(특종세상)

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[스포츠조선 김소희 기자] 전 농구선수 한기범이 가족을 둘러싼 가슴 아픈 사연을 털어놓으며 눈물겨웠던 지난 세월을 돌아봤다.

27일 방송된 MBN '특종세상'에는 전 농구선수 한기범과 아내 안미애 부부가 출연해 그동안 공개하지 않았던 가족 이야기를 전했다.

이날 한기범은 아버지에 이어 남동생까지 심장마비로 떠나보내야 했던 아픈 과거를 회상했다. 가족의 연이은 비극에 불안감을 느낀 아내 안미애의 권유로 병원을 찾아 검진을 받았고, 그 과정에서 자신의 심장에도 심각한 이상이 있다는 사실을 알게 됐다고.

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한기범은 당시를 떠올리며 "대동맥이 풍선처럼 부풀어 올라 언제 터질지 모르는 시한폭탄 같은 상태였다"고 밝혔다.

대동맥이 부풀어 오른 원인은 유전 질환인 마르판증후군이었다. 동생과 같은 큰일을 겪을 수도 있었던 한기범은 발견 직후 수술을 결정했고, 목숨을 건 두 차례의 심장 수술 끝에 가까스로 위기를 넘겼다.

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무엇보다 한기범을 가장 힘들게 했던 것은 자신의 건강만이 아니었다. 유전 질환이라는 사실을 알게 된 뒤, 혹시라도 자녀에게까지 병이 이어질까 하는 두려움이 컸던 것.

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그는 "마르판 증후군을 공부해보니 우성 유전이 50%더라. 아내한테 '애가 나처럼 이 증상을 갖고 있으면 어떡하냐'며 눈물로 걱정했다"고 털어놔 안타까움을 더했다.

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다행히 두 아이는 마르판증후군을 유전받지 않은 채 건강하게 태어났다. 하지만 한기범 가족에게 또 다른 걱정이 찾아왔다.

한기범은 "두 아들은 자폐 경계선에 있다"고 고백했다. 유전 질환에 대한 두려움을 어렵게 넘긴 뒤에도 두 아들의 미래를 걱정해야 했던 한기범 부부의 사연에 먹먹함을 안겼다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com