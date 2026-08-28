제주서 살해당할 뻔한 성현우, 조작 의혹에 입열었다 "과장·각색 없다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 제주에서 실종된 장미란 씨로 추정되는 시신이 발견된 가운데, 그룹 리미트리스 출신 가수 성현우가 과거 제주도 여행 중 살해 위협을 받았던 일화를 재차 언급하며 "조작이나 각색은 없었다"고 강조했다.

27일 성현우의 유튜브 채널에는 "안녕하세요 성현우입니다. 제주도 썰 영상과 관련하여 말씀드리려고 합니다"라는 제목의 영상이 공개됐다.

최근 제주에서 발생한 실종 사건과 함께 과거 성현우가 공개했던 '제주도에서 살인당할 뻔한 썰' 영상이 다시 주목받자 직접 입장을 밝힌 것.

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성현우는 "고인 분들 명복을 진심으로 빈다. 갑작스러운 비극을 겪으신 유가족 분들께도 깊은 애도와 위로의 말씀 드린다"라며 "이 영상은 고인 분들을 추모하는 마음을 담아 수익 창출하지 않겠다"고 밝혔다.

이어 과거 영상을 두고 "처음에 올릴 땐 별다른 의도가 없었다. 그저 제가 직접 겪었던 일을 얘기했다"며 "구독자 분들이 비슷한 일을 겪지 말라는 마음으로 알려드리고 싶었다"고 설명했다.

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특히 조작 의혹에 대해서는 "영상에서 어떠한 과장이나 각색이 없이 모두 제가 겪은 사실만을 담았다"며 "분명하게 말씀드리겠다. 제 이야기 중 거짓 이야기는 없다"고 선을 그었다.

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끝으로 성현우는 "이번 일을 겪으면서 제 영상이 단순한 개인적 경험을 넘어 누군가에겐 중요한 알림이나 경각심을 줄 수 있는 자료가 될 수 있다는 것을 다시 한번 느끼게 됐다"며 "앞으로 영상을 만들 때 지금보다 더 많이 고민하고 더 진정성 있게 임해야 되겠다"고 말했다.

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앞서 성현우는 지난 2월 자신의 유튜브 채널에 '제주도 여행 가서 살인 당할 뻔한 썰, 100% 실화'라는 제목의 영상을 공개했다. 그는 2021년 홀로 제주를 찾았다가 성산 인근 식당에서 한 남성과 시비가 붙으며 위협을 받았다고 주장했다.

당시 성현우는 식당에서 외국인 아르바이트생에게 욕설을 하는 남성을 보고 "저도 여기 손님인데, 조용히 밥 먹을 수 있겠냐"고 말하며 상황에 개입했다. 이후 식당 밖에서 다시 마주친 남성이 흉기를 꺼내며 위협했고, 성현우는 골목길로 달아나 경찰에 신고했다고 설명했다.

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그는 당시 상황에 대해 "'어이'라고 부르는 소리에 가보니, 40~50대로 보이는 체격이 엄청난 남성이 뒷짐을 지고 서 있었다. 제가 182㎝인데 저보다 크고 체격도 엄청 좋더라. 얼굴도 험악하게 생겼었다. 너무 무섭더라"며 "'너 싸움 잘하냐'면서 오른손을 꺼냈는데, 큰 사시미칼을 떨어뜨리지 않으려고 팔 전체를 붕대로 칭칭 감아왔더라"고 회상했다.

이후 경찰이 출동하며 상황은 마무리됐고, 약 3개월 뒤 해당 남성이 특수협박죄로 수감됐다는 안내를 받았다고 밝혔다.

성현우는 "만약 그때 도망가지 않고 싸우려고 했으면 진짜로 죽었을 것 같다는 생각이 들었다"며 "여러분도 웬만하면 술 취한 사람과는 절대 시비를 붙지 말라"고 당부했다.

한편 성현우는 그룹 리미트리스 출신으로 현재 유튜브를 통해 팬들과 소통하고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com