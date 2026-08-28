'암투병→넷째 임신' 박주호 아내, 이번엔 한국서 출산.."산후조리원 경험하고 파"

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[스포츠조선 이게은기자] 전 축구선수 박주호의 아내 안나가 넷째 출산을 스위스가 아닌 한국에서 하기로 결정한 이유를 밝혔다.

27일 '안나와 With ANNA' 유튜브 채널에는 'My daily life | Q&A(넷째 임신/건강) with 건후 생일파티 준비'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 안나는 누리꾼들의 질문에 답을 하는 시간을 가졌다. 먼저 넷째 임신 소감에 대해 안나는 "가족 모두가 너무 행복해하고 있다. 꽤 새롭게 느껴진다. 인생의 또 다른 시기에 임신을 경험하고 있다"라며 기뻐했다.

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"스위스에서 출산할 예정이냐"라는 질문에는 "이번에는 아니다. 한국에서 출산하고 산후조리를 경험해 보고 싶다는 생각이 강하게 들었다"라고 말했다. 이어 "한 번도 경험해 본적이 없어서, 예전부터 한국의 산후조리원과 출산 후 엄마들에게 제공되는 지원이 궁금했다. 한국에서만 경험할 수 있는 독특한 출산 문화라고 생각한다. 기회가 된다면 한 번쯤은 경험해보고 싶었다"라고 덧붙였다.

암 투병에 대한 질문도 이어졌다. "어떤 암이었고 현재 완치된 상태냐"라는 물음에 안나는 "저는 삼중음성 유방암을 앓았고, 완전관해(암이나 종양이 검사상 완전히 사라진 상태)가 된 지 3년이 좀 지났다"라고 밝혔다. 이어 "수차례의 검사, 정기검진을 하고 의사들과 많은 대화를 거치며 제 건강에 대해 편하게 생각할 수 있는 상태가 되어 다행이라고 생각한다"라고 덧붙였다.

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한편 박주호는 2015년 스위스 출신 안나와 결혼했으며 슬하에 2남 1녀를 뒀다. 2022년 암 투병 소식을 전했던 안나는 최근 넷째를 임신했다고 밝혔다.

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joyjoy90@sportschosun.com