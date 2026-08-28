서인영, 父에 통장 뺏겼는데..명품백 팔아 제작진에 100만원 투척 "따수워"

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 서인영이 명품백을 팔아 마련한 돈으로 제작진에게 회식비 100만원을 건넸다.

26일 '개과천선 서인영' 유튜브 채널에는 '워터밤으로 모두 탕진하고 2개남은 명품백 팔러간 서인영 (+과연 가격은?)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

서인영은 제작진을 만나자마자 명품백을 처분하겠다고 밝혔다. 이어 "돈이 필요하다. 아빠가 돈을 너무 안 줘서 미칠 것 같다. 촬영 때문에 새 옷을 입고 싶다고 하면, '아직 (쇼핑)병을 못 고쳤구나. 병원을 알아보겠다'라고 한다"라며 투덜댔다. 최근 서인영은 아버지에게 카드 대출한 것을 들켜 통장을 뺏겼다고 밝혔다. 이후 용돈을 받아쓰고 있다고.

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서인영은 중고 명품 매장에서 명품백 2개를 팔아 445만원을 받았다. 이어 고속터미널 지하상가로 향해 슬리퍼, 이불, 속옷 등을 사며 쇼핑을 즐겼다. 금세 62만원을 탕진한 서인영은 "많이 썼다"라고 인상을 쓰면서도, 제작진에게 회식비를 건네 눈길을 끌었다. 서인영은 "오늘 나랑 같이 가방 팔았잖아. 용돈이다"라며 제작진에게 통 크게 100만원을 플렉스했고, 제작진은 "따수운 인영언니"라는 자막을 통해 서인영에게 고마움을 전했다.

joyjoy90@sportschosun.com